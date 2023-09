Alles nur Vorurteile? Das will die Gen Z wirklich vom Job

Von: Carina Blumenroth

Faul und arbeitsscheu – so stellen sich einige Menschen die Generation Z vor. Das stimmt nicht. Eine Befragung zeigt, Gen Z und Personaler haben was gemeinsam.

Der Ruf der Generation Z ist schlecht – aber ist das zu Recht so? Jede Generation hat andere Herausforderungen, andere Schwerpunkte und andere Prestigesymbole. Auch innerhalb der Generationen gibt es da Unterschiede. Eine Befragung zeigt jetzt, dass sich die Ansichten der Generation Z allerdings gar nicht so sehr von denen der Personaler unterscheiden.

Gen Z und Personaler: Einigkeit in Sachen Vier-Tage-Woche

Die Vorstellungen von Menschen aus der Generation Z und von Personalern gehen gar nicht so weit auseinander. Das zeigt eine neue Studie. © Zoonar.com/benis arapovi/Imago

Mehr Lebensqualität, das ist für viele Menschen wichtig – so auch für die Generation Z. Bei der Umsetzung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise ist eine Vier-Tage-Woche im Gespräch. Skepsis kommt aus Kreisen der Politik. Ein Kritikpunkt ist beispielsweise die Produktivität. Und in diesem Punkt sind sich die befragten Personaler und die befragten Menschen aus der Generation Z einig. Ob Fünf-Tage-Woche oder Vier-Tage-Woche, die Produktivität bleibe auf gleichem Niveau. Das sagen 64 Prozent der Personaler und 65 Prozent der Generation Z.

Gemeinsamkeit auch in Sachen Respekt

Das Portal Business Insider berichtet davon, dass sich beide Seiten mehr Respekt wünschten. Bei der Generation Z sei dies mit mehr Verständnis für die Klimakrise verbunden. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden sich hingegeben mehr Anerkennung für die Leistung wünschen.

Auch das Büro finden 46 Prozent der Befragten aus der Generation Z noch wichtig. Damit übertreffe dies das Ergebnis der Personaler, informiert das Portal Horizont. Von den Personalern sehen rund 41 Prozent der Befragten das Büro als elementar wichtig an, heißt es weiter.

Gen Z und Personaler: Unterschiede bei dem Arbeitsbeginn

Unterschiede gibt es vor allem bei dem Arbeitsbeginn. Die Befragten der Generation Z gaben an, dass sie produktiver seien, wenn der Beginn zwei Stunden später sei. Das sehen die Personaler anders. „Unsere Studie zeigt: Die Unterschiede zwischen den Generationen sind nicht so groß, wie erwartet. In einigen Teilen ist die Gen Z sogar konservativer als ihre Vorgänger*innen“, so zitiert Horizont den CEO der Managementberatung ZCG.

Die Studie wurde von ZCG und dem Marktforschungsinstitut Kantar durchgeführt. Befragt wurden 600 Menschen, 300 aus der Generation Z und 300 Personaler.