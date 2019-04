Wer überlegt zu kündigen, sollte sich diese drei Fragen stellen

Kündigen oder bleiben? Diese Frage stellt sich vermutlich jeder einmal in seinem Job. Um sich die Entscheidung zu erleichtern, sollten Sie sich drei Fragen stellen.

Im Job gibt es für Mitarbeiter immer wieder Situationen, in denen sie am liebsten alles hinschmeißen würden - etwa, wenn der Chef wieder einmal ungerecht war oder Kollegen immer wieder ihre Krallen ausfahren. Andere fühlen sich schlicht fehl am Platz oder stöhnen über langweilige Aufgaben. Doch muss man deswegen gleich kündigen?

Personal-Expertin erklärt, wann es Zeit ist, zu kündigen

Wer sich überlegt, ob er bleiben oder lieber kündigen soll, dem können drei kleine Fragen die Entscheidung deutlich erleichtern. Sie stammen von der amerikanischen Unternehmerin Patty McCord, die schon als Chief Talent Officer bei Netflix für das Personalmanagement zuständig war.

Im Interview mit dem BusinessInsider schildert die Personal-Expertin drei Szenarien, die eindeutig für einen Jobwechsel sprechen: "Sie könnten so viel mehr tun und es gibt Dinge, von denen Sie begeistert sind, aber der Firma ist das einfach egal." Dann gebe es Jobs, in denen man gut ist, die man aber nicht liebt, meint McCord. Oder "Sie arbeiten jeden Tag sehr hart, aber Sie wissen, dass es keine Rolle spielt", erzählt sie weiter.

Wenn eine dieser Situationen auf Sie zutrifft, könnte es Zeit für eine Kündigung sein. Wer an seinem Job zweifelt, sollte sich also immer diese drei Fragen stellen:

1. "Liebe ich meine Arbeit?"

2. "Bin ich gut in meiner Arbeit?"

3. "Werde ich mit meinen Fähigkeiten gebraucht?"

