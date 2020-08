Was passiert mit Ihren Urlaubstagen, wenn Sie während des Urlaubs in Quarantäne mussten?

Sind die Urlaubstage passé, wenn ein Arbeitnehmer während des Urlaubs in Quarantäne musste? Ein Detail ist im Zweifel entscheidend. Was Beschäftigte wissen sollten.

Die Corona-Krise wirft auch arbeitsrechtlich viele Fragen auf.

Was passiert mit den Urlaubstagen, wenn ein Arbeitnehmer während des Urlaubs in Quarantäne musste?

Vor allem auf die Krankschreibung kommt es in vielen Fällen an.

In der Corona-Krise* stellen sich für Arbeitnehmer auch einige arbeitsrechtliche Fragen. Hatten Beschäftigte gerade Urlaub und mussten noch in den Ferien wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus in Quarantäne, drohen ihre Urlaubstage zu verfallen - sofern sie keine Krankschreibung haben. In einem Bericht auf Spiegel Online wird dieser Spezialfall so erklärt: „Sollte der Arbeitnehmer während des Urlaubs in Quarantäne müssen, gilt: Quarantäne allein ist noch keine Krankheit.“ Das bedeute auch, dass dann noch kein Urlaub gutgeschrieben werden kann. „Liegt der Quarantäne allerdings eine Krankheit zugrunde, etwa Symptome von Covid-19, die ein Arzt mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung attestiert hat, dann kann natürlich auch der Urlaub gutgeschrieben werden - denn der Arbeitnehmer ist ja krank.“

Urlaub und trotzdem krank? So bekommen Mitarbeiter ihre Urlaubstage wieder zurück

Grundsätzlich gilt: Wer im Urlaub krank wird, bekommt seine Urlaubstage vom Arbeitgeber wieder gutgeschrieben. Das regelt das Bundesurlaubsgesetz (BurlG) in § 9. Schließlich soll der Urlaub der Gesundheit und dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit dienen. Voraussetzung ist jedoch die Krankmeldung. Wer seine Urlaubstage wieder gutgeschrieben haben möchte, muss seinen Arbeitgeber über seine Krankheit informieren und sich umgehend krankmelden.

Was Sie wissen sollten, wenn Sie in den Ferien krank werden: Sie sollten bereits am ersten Tag zum Arzt gehen und sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ausstellen lassen - selbst, wenn das im Arbeitsvertrag erst ab dem zweiten oder dritten Tag vorgeschrieben ist. Anschließend werden Ihnen die Tage, an denen Sie nachweislich arbeitsunfähig waren, wieder auf Ihren Jahresurlaub angerechnet. Hier erfahren Sie mehr: Krank im Urlaub: So bekommen Sie Ihre Urlaubstage wieder zurück. (ahu)*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

