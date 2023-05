Verbal attackiert im Job: Wie Sie sich verhalten sollten und kontern können

Von: Carina Blumenroth

Wer im Job mit anderen Menschen zu tun hat, wird auch mal den ein oder anderen verbalen Seitenhieb einstecken müssen. Wie man darauf reagieren kann.

Wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, will man meist zurückschlagen – wird man beispielsweise mit Worten angegriffen, kann es sein, dass man mit gleicher Schlagkraft kontern will. Doch mit gleicher Kraft zurückzufeuern, ist in den seltensten Fällen eine gute Idee. Was man stattdessen tun kann.

Verbal attackiert – nicht unfair werden

Wer verbal attackiert wird, kann mit Tränen reagieren. (Symbolfoto) © Zoonar.com/Yuri Arcurs/Imago

‚Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus‘ – das ist ein relativ bekanntes Sprichwort. Es bedeutet, dass man so behandelt wird, wie man selbst andere Menschen behandelt. Oft ist man geneigt, mit gleicher Intensität zu kontern – das ist allerdings nicht immer die beste Idee, denn so schaukeln sich Situationen leichter hoch. Folge ist, dass man nicht mehr so leicht lenken und eingreifen kann. Daher ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, auch wenn man unfair behandelt wird.

Was ist das Ziel, wenn man persönlich angegriffen wird?

Sollte man in einer Diskussion persönlich angegriffen werden, kann es sein, dass die eigene Glaubwürdigkeit zunichtegemacht werden soll. Oder aber das Gegenüber will von dem eigentlichen Sachverhalt ablenken und geht deshalb auf die persönliche Ebene. Damit kann die Hoffnung einhergehen, dass man sich rechtfertigt, emotional reagiert und dass das Anliegen in Vergessenheit gerät.

Warum persönliche Angriffe eigentlich ganz gut funktionieren: Wer angegriffen wird, reagiert mit Kampf oder Flucht, informiert Spiegel.de. Der Blutdruck steigt an, das Herz beginnt zu rasen. Oft spannen sich die Muskeln an, damit man einen möglichen Angriff abwehrt. In diesem Zusammenhang fährt das Gehirn das logische Denken zurück. Einige reagieren laut, mit Türen knallen, bei anderen fließen Tränen, berichtet Karrierebibel.de. Hautrötungen und Zittern könne auch vorkommen – das seien Stressreaktionen.

Wie man persönliche Angriffe abwehren kann

Am besten den ersten Impuls ignorieren und nicht direkt in die Kommunikation gehen. Der Autor Martin Wehrle empfiehlt bei Spiegel.de, dass man sich in den Oberschenkel kneifen oder in die Lippe beißen sollte, um einen körperlichen Gegenreiz zu setzen. Man kann allerdings auch komplett auf die Atemtechnik setzen und tief in den Bauch einatmen, dabei kann anfangen zu zählen. Damit hält man sich davon ab, vorschnell und impulsiv zu reagieren.

Verbal attackiert: Fokussieren Sie sich auf die Sache

Auch, wenn es schwer ist, sollte man versuchen, die eigentlichen Gedanken herunterzuschlucken und zum Gesprächsgrund zurückzukehren. Ratsam kann es laut Wehrle sein, ein Wir-Gefühl zu erschaffen. Der Fokus darauf, dass dies nicht das Niveau sei, in dem man miteinander umgehe, kann dabei helfen, dass das Gegenüber einlenkt, um zu „beweisen, dass er doch Niveau hat“, erläutert Wehrle bei Spiegel.de.