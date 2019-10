Warum Sie dieses Hobby niemals in Ihrem Lebenslauf angeben sollten - es droht Job-Absage

Einen ansprechenden Lebenslauf zu schreiben, ist nicht einfach. Warum Sie darauf achten sollten, dass dieses eine Hobby nicht darin vorkommt, erfahren Sie hier.

Einen guten Lebenslauf zu schreiben, erfordert Genauigkeit und zielgerichtetes Denken. Denn schließlich müssen alle Infos zum eigenen Berufsleben darin auf maximal zwei Seiten zusammengefasst werden. Einige Aspekte zu Ihrem Werdegang und Ihrer Persönlichkeit müssen also außen vor bleiben. Zudem muss alles darauf abzielen, dass der Personaler oder künftige Chef sofort sieht, dass Sie zum Unternehmen passen.

Warum Hobbys im Lebenslauf einen Vorteil bringen können

Dabei geben viele Bewerber auch Hobbys im Lebenslauf an. Das ist prinzipiell auch erlaubt und kann zusätzlich von Ihren Qualitäten überzeugen. Denn so bekommt der Personaler oder der Verantwortliche einen Eindruck von Ihrer Persönlichkeit, nicht nur von Ihren beruflichen Qualifikationen.

Hobbys sollten sich, wenn möglich, auch mit den Anforderungen oder dem Bereich des Jobs decken, auf den Sie sich bewerben. Wer sich also als Schreiner bewirbt, der kann durch kreative, handwerkliche Hobbys im Lebenslauf unterstreichen, warum er dem Beruf des Schreiners nachgehen will. Geben Sie also lieber eines oder wenige außergewöhnliche Hobbys an und fokussieren Sie sich. Menschen mit zahlreichen Hobbys gelten schnell als unglaubwürdig.

Dieses Hobby kann Sie die Einladung zum Vorstellungsgespräch kosten

Was jedoch in einem Lebenslauf nichts zu suchen hat, ist ein bestimmtes Hobby: Lesen. Das behauptete zumindest Vicky Oliver, Autorin des Buches "301 Smart Answers to Tough Interview Questions", über das das Portal Business Insider berichtete.

Denn wer liest schließlich nicht irgendwann mal irgendetwas? Als Hobby geht das dann noch nicht gleich durch. Und wer wirklich die meiste Zeit mit Lesen verbringe, der werde dann recht schnell als Eigenbrötler abgestempelt, warnte Oliver. Ein interessantes Hobby zu erfinden ist natürlich auch keine Lösung. Lassen Sie die Hobbys in Ihrer Bewerbung im Zweifel also besser ganz weg.

