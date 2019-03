Wenn Ihr Chef diesen harmlosen Satz sagt, sollten Sie misstrauisch werden

Achtung: Wenn Ihr Vorgesetzter mit dieser Floskel um die Ecke kommt, sollten Sie lieber wachsam sein. Denn wer sie für voll nimmt, könnte böse auf die Nase fallen.

Okay, dass Angestellte ihrem Chef nicht alles abkaufen sollten, dürfte allgemein bekannt sein - etwa, wenn es heißt: "Leider ist in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine Gehaltserhöhung drin." Doch auch bei weniger offensichtlichen Floskeln sollten Sie immer auf der Hut sein, wie nun ein Experte verrät.

"Sie dürfen mich ganz offen kritisieren!" - Warum dieser Satz so fatal ist

"Sie dürfen mich ganz offen kritisieren!" Wenn Sie diesen Satz von Ihrem Vorgesetzten hören, ist er eines sicher nicht: offen für jegliche Form der Kritik. "Ihr Chef will so tun, als wäre er kritikunempfindlich. Aber das ist nur sehr selten der Fall", verrät Job-Coach Jürgen Hesse dem Nachrichtenportal Bild.de. Stattdessen wolle er mit dieser Aussage lediglich Selbstmarketing betreiben, in dem er Offenheit und Selbstbewusstsein demonstriere.

So sollten Sie reagieren, wenn Sie Kritik üben wollen

Hesse rät deshalb allen Mitarbeitern, sich mit Kritik erst einmal langsam heranzutasten und die Kritikfähigkeit des Chefs vorsichtig auszuloten. "Sehr wahrscheinlich hat Ihr Chef Punkte, bei denen er Kritik besser wegsteckt als bei anderen", erzählt er weiter. Außerdem sollten Sie Kritik unbedingt immer konstruktiv äußern - und immer nur einen Punkt ansprechen. Sonst könnte die Laune des Chefs schneller kippen, als Ihnen lieb ist.

