Schönste Frühlings- und Osterbilder unserer Leser gesucht

Der meteorologische Frühling hat schon begonnen, Ostern steht bald vor der Tür. Wir suchen deshalb die schönsten, spektakulärsten oder witzigsten Frühlings- und Osterbilder unserer Leser. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück tolle Preise gewinnen.

Offenbach - Der meteorologische Frühling hat am 1. März begonnen, ab Mitte des Monats sorgten auch die Sonnenstrahlen und Temperaturen für erste Frühlingsgefühle. Grund genug, nach den schönsten Frühlings- und Osterbildern unserer Leser zu suchen. Vielleicht haben Sie bereits ein zartes Frühlingspflänzchen in Ihrem Garten sprießen sehen - erste Krokusse oder Schneeglöckchen, deren Blüten sich durchgekämpft haben? Oder Sie haben schon Eier für Ostern bemalt? Dann schicken Sie uns Ihre Bilder. Alle Motive, die auf den Frühling oder Ostern hindeuten, werden in einer Bildergalerie auf op-online.de veröffentlicht. Besonders tolle Fotos landen mit etwas Glück zudem in der Printausgabe der Offenbach-Post.

So einfach machen Sie mit:

Schicken Sie uns Ihren schönsten Schnappschuss mit Ihren Kontaktdaten (Anschrift und Telefonnummer) bitte an aktionen@op-online.de. Ihre E-Mail sollte die Größe von 6 MB nicht überschreiten. Außerdem würden wir uns über Hinweise auf den Aufnahmeort freuen. Ebenfalls können Sie uns die Geschichte zu Ihrem Bild - falls es diese gibt - zusenden.

Mit der Einsendung bestätigen Sie automatisch, dass Sie Urheber des Fotos sind, über die Bildrechte verfügen und uns die Erlaubnis zur Veröffentlichung erteilen. Einsendeschluss ist der 30. April 2020.

Das können Sie gewinnen:

Besuchen Sie zu zweit die Spessart Therme. Wir verlosen das Wohlfühlpaket „Mal locker lassen“. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält inkl. Begleitung einen Tag in der lichtdurchfluteten Thermalsole-Badelandschaft der Spessart Therme.

+ © Spessart Therme - Andreas Hub

Mit den sprudelnden Attraktionen und dem Wellen-Freibad bieten wir Ihnen reichlich entspannende Abwechslung in wohlfühlwarmer Natursole. In Kombination mit einem erholsamen Aufenthalt in der 4 Sterne-Sauna , einer herrlich duftenden Aromaölmassage im WellVitamed und erholsamen 45 Minuten im einzigartigen Klima der Totes-Meer-Salzgrotte können Sie garantiert einfach „Mal locker lassen“ und den Alltag vergessen.

oder

Einfach mal die Seele baumeln lassen und entspannt zurück lehnen. Die Sauna und Wellnessanlage im Rhein-Main-Gebiet vor den Toren Frankfurts lädt Sie zu einem besonderen Urlaubstag ein.

+ © Garden Eden

Genau diesen Luxus stellt Ihnen Garden Eden in Dietzenbach zur Verfügung und verlost unter allen Teilnehmern unserer Fotoaktion zwei Tageseintritte. Lassen Sie sich in einem luxuriösen Ambiente verwöhnen.

Leserbilder aus dem vergangenen Jahr:

Frühlingsbilder und Osterfotos unserer Leser Zur Fotostrecke

dr