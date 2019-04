Rekordverdächtige Besucherzahlen beim Oster-Aktionstag im Wildpark

Das herrliche Frühlingswetter bescherte dem Wildpark in Klein-Auheim am gestrigen Ostermontag zu seinem traditionellen Feiertagsangebot wieder einmal rekordverdächtige Besucherzahlen.

Klein-Auheim – Parkplätze waren schon vor der Mittagszeit Mangelware, die Besucher mussten lange Anmarschwege in Kauf nehmen. Und das oft noch in dichten Staubwolken, die von den anfahrenden Wagen auf den Waldwegen zum Seiteneingang aufgewirbelt wurden. Beeinträchtigungen, die im Wildpark schnell vergessen waren. Statt Staub in der Nase gab es das Gefühl von Ziegenlippen, die Futter von den Handflächen aufnahmen; statt des Dufts von Abgasen den strengen Geruch der Füchse rund um deren Gehege auf dem Weg zur Festwiese, wo nicht nur die Ziegen im Streichelzoo mit mehr als ausreichend Futter bedacht wurden, aufmerksam beäugt von der Schneeeule im Gehege schräg gegenüber.

+ Ponyreiten war eine der Attraktionen beim gestrigen Oster-Aktionstag im Klein-Auheimer Wildpark, wo Helfer insgesamt 2000 bunte Eier versteckten. © Kögel Dass hie und da Menschen im Unterholz zugange waren, lag an der Wildpark-Rallye, die es für Besucher aller Altersklassen zu bewältigen gab. Dabei wurde auf dem DIN A4-Blatt eine Aufgabe nach der anderen abgearbeitet. „Welche Farbe haben denn Amseleier?“ Die Antwort kommt prompt und wird eingetragen. Klar, grün mit dunklen Sprenkeln.



Derweil geht es für die Kleinen auf einen Häschen-Parcours an der Festwiese. Vorsichtig beim Eierlauf oder mit geballter Kraft im Jutesack hüpfend. Daneben wird gebastelt. Aus Pappe entstehen lustige Hasenohren, die sogar auf dem Kopf halten.



Rund ein Dutzend Helferinne und Helfer waren gestern im Einsatz, um die Spiel- und Rallye-Stationen am Laufen zu halten, berichtete Sabine Scholl von Hessen-Forst, die mit ihrem Team auch dafür sorgte, dass die Eiersuch-Flächen im Zehn-Minuten-Takt wieder neu bestückt wurden. Rund 2000 Eier hatte das Land als Wildpark-Betreiber spendiert, dazu Schokoladen-Präsente für rund 400 Euro, die von Helfern im Hasenkostüm an die kleinen Besucher ausgegeben wurden.