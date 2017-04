Osterhasen tummeln sich im Wildpark Klein-Auheim

Wer früh genug unterwegs ist, kann am Ostermontag manches bunte Ei an den Wegen im Wildpark entdecken. - Foto: p

Klein-Auheim - Wenn der Zuspruch nur halbwegs so ist wie in den letzten Jahren, dann dürfte der Wildpark in Klein-Auheim während der Ostertage wieder einen wahren Besucheransturm erleben. Besondere Attraktion ist am Ostermontag wieder der große Aktionstag.

Hessen-Forst, die Forstbehörde des Landes, der der Wildpark gehört und die ihn betreibt, sowie der Förderverein der „Alten Fasanerie“ bieten vor allem Familien mit Kindern am Ostermontag einen abwechslungsreichen Vormittag in der Natur. Wer früh genug aufbricht, hat gute Chancen, bunte Ostereier entlang der Wildparkwege zu finden. Bis zum Mittag sind zwei Osterhasen unterwegs, die an die kleinen und großen Besucher Süßigkeiten verteilen.

Damit die Jüngsten bei der Suche nicht zu kurz kommen, wird im Wildpark ein Extra-Suchbereich für die Kleinen eingerichtet, der bis zum Mittag immer wieder aufs Neue mit Leckereien bestückt wird. Bei gutem Wetter können die Kinder außerdem Hasenmasken basteln und Osterdekorationen herstellen, an einem sportlichen Häschenparcours auf der Festwiese und an einem Osterquiz teilnehmen.

Der Förderverein des Wildparks öffnet ab 10 Uhr das Gerhard-Schulz-Haus (Infozentrum am Eingang). Hier können Besucher Kaffee, Kuchen, Gulaschsuppe und selbst gebackene Waffeln bekommen. Außerdem werden Wildpark-Souvenirs vom Förderverein verkauft.

Die Ostereier-Suche startet am Ostermontag mit Öffnung des Wildparks um 9 Uhr. Die Hasen sind von 10 bis 13 Uhr unterwegs. Der Suchbereich für Kinder und auch die Aktionen des Fördervereins bleiben von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am Ostermontag gelten die normalen Wildpark-Eintrittspreise für Besucher: 3,50 Euro für Kinder von 3 bis 14 Jahren und 7 Euro für Erwachsene. Familienkarten gibt es für 19 Euro. (cs.)