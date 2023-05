Schlösser, Seen, Naturdenkmäler: Fünf Ausflugsziele, die Sie mit dem 49-Euro-Ticket erreichen können

Das 49-Euro-Ticket bietet wieder tolle Möglichkeiten, zu einem günstigen Preis durch Deutschland zu reisen. Und für Ausflüge ist einiges geboten.

Endlich ist es so weit: Ab dem 1. Mai können Bahnreisende mit dem 49-Euro-Ticket quer durch Deutschland reisen, ohne sich allzu viele Gedanken über unterschiedliche Tarifzonen und Preise machen zu müssen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen geht davon aus, dass rund elf Millionen Bestandsabos in ein Deutschlandticket umgewandelt und 5,6 Millionen Neukunden gewonnen werden. Als preiswerte und unkomplizierte Alternative zu regionalen Angeboten dürften – wie beim 9-Euro-Ticket – auch wieder viele Ausflügler das Deutschlandticket für sich nutzen wollen. Lassen Sie sich von folgenden Reisezielen inspirieren:

Externsteine im Teutoburger Wald – mystischer Ort und religiöse Stätte

Bei den Externsteinen handelt es sich um eine markante Felsformation, die über 40 Meter hoch aufragt. Sie zählen zu den bekanntesten Natur- und Kulturdenkmäler Deutschlands und werden jährlich von einer halben Million Touristen besucht. Besonders faszinierend sind die Spuren menschlicher Tätigkeiten – zum Beispiel ein Kreuzabnahmerelief, ein offenes Felsengrab oder eine Höhenkammer mit Altarnische. Bis heute herrscht die Vermutung vor, dass die Externsteine früher als heidnisches Heiligtum gedient haben, welches über die Jahrhunderte zu einer christlichen Stätte umfunktioniert wurde.

Die Externsteine sind von Hannover aus in rund zweieinhalb Stunden über den Nahverkehr zu erreichen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel eine Fahrt mit der S-Bahn nach Bad Pyrmont und von dort aus mit der Touristiklinie 792 direkt zum Parkplatz Externsteine. Allerdings: Die Touristiklinie fährt nur am Wochenende und an Feiertagen. Wer unter der Woche zu den Externsteinen möchte, kann die Linie 782 von Detmold zur Bushaltestelle Horn bzw. Externsteine wählen. Weitere Anfahrtsmöglichkeiten bieten sich von Dortmund, Bielefeld oder Münster aus an.

Schloss Schwerin – mit seinem imposanten Schlossgarten

Mit seiner atemberaubenden Lage inmitten einer Insel im großen See in der Stadt Schwerin beeindruckt das gleichnamige Schloss seine Besucher immer wieder aufs Neue. Gäste können durch den riesigen Schlossgarten flanieren und dort eine Orangerie, eine Grotte oder einen Kolonnadenhof begutachten. Die Innenräume des Schlosses sind zudem gut erhalten und bieten einen Einblick in das Leben der mecklenburgischen Herzöge, die hier lange Zeit residierten. Heute dient der ehemalige Herrschaftssitz als Parlament des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Das Schloss Schwerin ist von Hamburg aus in eineinhalb Stunden mit dem Nahverkehrszug zu erreichen. Dort angekommen können Ausflügler entweder in knapp 25 Minuten zum Schloss laufen oder die Buslinie 10 nehmen. Auch von Rostock und Lübeck aus ist das Schweriner Schloss in etwas über eine Stunde zu erreichen. Von Berlin aus sollten Reisende knapp drei Stunden einplanen.

Erholung pur – der idyllische Eibsee umringt von Bergen

Glitzerndes, kristallklares Wasser, die Zugspitze im Hintergrund, inmitten von grünen Wäldern: Der Eibsee ist einer der schönsten Bergseen Deutschlands, der als Naturidyll zum Entspannen einlädt. Zu finden ist er in 1.000 Metern Höhe inmitten der bayerischen Alpen. Wer etwas aktiv sein möchte, kann sich ein Stand-up-Paddle-Board oder ein Ruderboot schnappen und sich damit auf den See begeben. Außerdem lädt der rund 7,5 Kilometer lange Eibsee-Rundweg dazu ein, die wunderschöne Natur voll und ganz in sich aufzusaugen.

Von München aus brauchen Sie etwa eineinhalb Stunden mit der Regionalbahn, um nach Garmisch-Partenkirchen zu kommen. Von dort aus fährt der Eibsee-Bus in circa 40 Minuten über Grainau zum See. Die Bushaltestelle ist nur wenige Schritte vom Ufer entfernt.

Neugotisches Baudenkmal: Schloss Marienburg in Niedersachsen

Die malerische Marienburg bei Hildesheim im Calenberger Land wird auch gerne mal als das „Neuschwanstein des Nordens“ bezeichnet. Das Schloss wurde zwischen 1858 und 1867 von König Georg V. von Hannover für seine Frau Marie zum 39. Geburtstag gebaut. Heute gilt es als eines der bedeutendsten neugotischen Baudenkmäler Deutschlands. Das Innere des Schlosses mit seinen prunkvollen Räumen kann bei verschiedenen Führungen besichtigt werden. In der Hauptsaison von April bis Ende Oktober dürfen die Besucher das Schloss sogar auf eigene Faust erkunden.

Zu erreichen ist die Marienburg von Hannover aus mit dem Bus: Nehmen Sie zuerst die Linie 300 vom ZOB Hannover nach Pattensen und steigen Sie dort in die Linie 310 um. Ausstieg ist die Haltestelle Marienburg. Für die Fahrt sollten Sie ungefähr eine Stunde einplanen.

Entschleunigung unter Heidschnucken: Wandern in der Lüneburger Heide

Wald, Wiesen und Weideflächen machen die Lüneburger Heide zu einem wunderbaren Ausflugsziel für Erholungssuchende. Zahlreiche Rad- und Wanderwege führen durch den Naturpark hindurch, der sich im Spätsommer von seiner ganz schönen Seite zeigt: Von Anfang August bis Mitte September fangen nämlich die Heidepflanzen an, in einem kräftigen Lila zu erblühen. Außerdem haben Sie die Gelegenheit, Herden von Heidschnucken dabei zu beobachten, wie sie am Heidekraut knabbern und so die Landschaft pflegen und erhalten.

Die Lüneburger Heide ist für Bahnreisende perfekt inmitten des Drei-Städte-Dreiecks Hamburg, Bremen und Hannover gelegen. Von Bremen brauchen Sie ungefähr eine Stunde und 45 Minuten mit dem Nahverkehr zum Ferienort Schneverdingen, der mitten in der Heidelandschaft liegt. Bei einer Anreise aus Hamburg sollten Ausflügler ungefähr eine Stunde Fahrtzeit einplanen und aus Hannover brauchen Sie mit der Heidebahn RB 38 ungefähr eineinhalb Stunden.