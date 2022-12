Bis zu 65 Euro Ersparnis: In welchen Städten Pendler und Reisende am meisten vom 49-Euro-Ticket profitieren

Von: Marcus Efler

Auch wenn über die Finanzierung noch gestritten wird: Das 49-Euro-Ticket soll die Fahrt im Öffentlichen Nahverkehr deutlich vergünstigen. In welche Städten Sie am meisten sparen.

Noch ist das Deutschland-Ticket nicht endgültig verabschiedet und finanziert, aber die Hoffnung darauf steigt: Ab 1. April, so die derzeitigen Planungen (und damit später als ursprünglich erhofft), kann dann jeder zum monatlichen Einheitspreis von 49 Euro bundesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Für manche Reisende und Pendler wird sich der Umstieg von der normalen Monatskarte nicht lohnen, für andere umso mehr.

49-Euro-Ticket: In welchen Städten Pendler und Reisende am meisten sparen können

In Hamburg sparen Pendler mit dem 49-Euro-Ticket am meisten. (Symbolbild) © Jannis Grosse / Imago

Teurere Tarife und manch komplizierte Zonen-Rechnerei werden die Verkehrsbetriebe ohnehin einstellen. Einfacher wird es für die meisten ÖPNV-Nutzer damit zweifellos. Aber für wen werden die Fahrten auch günstiger, und um wie viel Euro konkret? Das hat das Verbraucherportal Testberichte für größere Städte ausgerechnet, und dabei teils durchaus interessante Summen festgestellt.

Soviel sparen innerstädtische Pendler monatlich mit dem 49-Euro-Ticket – von viel nach wenig

Stadt Ersparnis gegenüber Monatskarte Ersparnis gegenüber Jahres-Abo Hamburg 65,30 Euro 44,70 Euro\t Köln 60,70 Euro 40,40 Euro\t Bonn 60,70 Euro 40,40 Euro Frankfurt am Main 48,10 Euro 29,75 Euro\t Wiesbaden 40,70 Euro 23,75 Euro\t Mainz 40,70 Euro 23,75 Euro\t Düsseldorf 31,50 Euro 22,13 Euro\t Wuppertal 31,50 Euro 22,13 Euro\t Essen 31,50 Euro 22,13 Euro\t Bochum 31,50 Euro 22,13 Euro\t Dortmund 31,50 Euro 22,13 Euro Kassel 34,50 Euro 20,58 Euro\t Lübeck 32,50 Euro 18,92 Euro Krefeld 27,90 Euro 18,91 Euro Mönchengladbach 27,90 Euro 18,91 Euro Oberhausen 27,90 Euro 18,91 Euro Duisburg 27,90 Euro 18,91 Euro Gelsenkirchen 27,90 Euro 18,91 Euro Mannheim 30,10 Euro 18,90 Euro\t Berlin 37,00 Euro 14,42 Euro\t Bielefeld 35,50 Euro 13,80 Euro\t Nürnberg 31,10 Euro 12,60 Euro\t Aachen 25,50 Euro 12,26 Euro\t Leipzig 37,90 Euro 11,90 Euro\t Halle (Saale) 23,10 Euro 11,80 Euro\t Stuttgart 23,20 Euro 11,17 Euro\t Karlsruhe 20,50 Euro 11,00 Euro\t Hannover 21,30 Euro 10,80 Euro\t Braunschweig 22,80 Euro 10,60 Euro\t Augsburg 25,10 Euro 8,50 Euro\t Freiburg im Breisgau 13,50 Euro 7,70 Euro\t Bremen 18,80 Euro 7,10 Euro Chemnitz 15,70 Euro 6,00 Euro\t Dresden 17,40 Euro 5,90 Euro\t Saarbrücken 16,10 Euro 5,25 Euro Rostock 18,00 Euro 5,00 Euro\t Kiel 15,00 Euro 4,33 Euro\t Erfurt 16,30 Euro 4,30 Euro\t München 10,10 Euro 0,25 Euro\t Magdeburg keine Ersparnis 14,50 Euro Münster keine Ersparnis 10,50 Euro Schwerin keine Ersparnis keine Ersparnis Potsdam keine Ersparnis keine Ersparnis

Quelle: Testberichte

49-Euro-Ticket: In manchen Städten ist es heute schon günstig

Im bislang teuren Hamburg sparen ÖPNV-Pendler folglich richtig viel, in Berlin mittelmäßig, im benachbarten Potsdam dagegen gar nicht, weil Monatskarten dort auch jetzt schon recht günstig sind. Zu beachten ist freilich, dass sich die genannten bisherigen Preise in der Regel auf den City-Bereich beziehen. Wer von außerhalb in eine Stadt hinein- und wieder herausfährt, muss bislang oft deutlich teurere Tarife buchen – und spart mit dem 49-Euro-Ticket entsprechend mehr.