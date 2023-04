Airport Hamburg: Slot für Sicherheitskontrolle buchbar

Wer ein Zeitfenster reserviert hat, kann am Flughafen Hamburg durch diesen separaten Zugang zur Sicherheitskontrolle gehen - und so mögliche Warteschlangen umgehen. © Georg Wendt/dpa

Damit Passagiere schneller zum Flieger zu kommen, können sie an mehreren deutschen Airports schon Zeitfenster für den Security-Check reservieren. Nun zieht der Flughafen der Hansestadt nach.

Hamburg - Auch am Hamburger Flughafen können Reisende nun vorab ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen. Mit dem Service „Slot and Fly“ haben Fluggäste die Möglichkeit, bereits 72 Stunden vor Abflug ein Zeitfenster zu reservieren, teilte der Hamburger Flughafen mit. Die 15-Minuten-Slots könnten demnach über das Online-Portal des Flughafens gebucht und unabhängig von der Fluggesellschaft genutzt werden.

Damit soll der Anreisetag besser planbar und mit weniger Wartezeiten verbunden sein. In Kombination mit dem bestehenden Selbstbedienungsschaltern zur Gepäckaufgabe soll vor allem die Situation in Ferienzeiten mit hohem Passagieraufkommen entspannt werden. Reisende sollen so zügiger ans Gate gelangen.

Auch andere große deutsche Airports bieten so einen Service. Dazu zählen der Hauptstadtflughafen BER und der Flughafen Düsseldorf, wo die Reservierungsoption für die Sicherheitskontrolle erst neu eingeführt wurde. Auch am Frankfurter Flughafen wird so ein Angebot seit Mitte Februar getestet. dpa