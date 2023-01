Aus für Aida-Schiff und Gratis-WLAN bei Delta

Bis September ist die „Aida Aura“ noch im Dienst, dann wird sie aus der Flotte der Reederei ausgemustert. © Bernd Weißbrod/dpa/dpa-tmn

Nach 20 Jahren ist Schluss für die „Aida Aura“. Weitere Neuigkeiten aus der Reisewelt gibt es von den Airlines Delta und Play.

Aus für „Aura“: Aida mustert Schiff aus

Rostock - Aida mustert im September ihr derzeit ältestes Schiff aus. Die „Aida Aura“ war nach Angaben der Reederei dann mehr als 20 Jahre in Betrieb. In ihrer Abschlusssaison kreuzt die Aura zunächst vor Südafrika und Namibia, ehe sie über die Kanaren in europäische Gewässer zurückkehrt. Am 21. September ist nach mehr als 800 Kreuzfahrten Schluss. (www.aida.de/farewell)

Zunächst auf Inlandsflügen: Delta führt Gratis-WLAN ein

Atlanta (dpa/tmn) - Delta Air Lines will ab Februar kostenloses WLAN auf den meisten US-Inlandsflügen anbieten. Wie die US-Fluglinie mitteilt, soll die drahtlose Internetverbindung bis Ende 2023 in mehr als 700 Maschinen angeboten werden und bis Ende 2024 auch auf internationalen Flügen gratis verfügbar sein. Für die Nutzung müssen Passagiere aber im Delta-Treueprogramm Skymiles angemeldet sein.

Play: Isländischer Billigflieger steuert Düsseldorf an

Düsseldorf (dpa/tmn) - Nach Hamburg und Berlin fliegt die isländische Billigfluglinie Play ab dem Sommer auch Düsseldorf an. Ab dem 8. Juni soll es dreimal wöchentlich Flüge zwischen der Stadt am Rhein und der isländischen Hauptstadt Reykjavik geben. Von dort aus bietet Play unter anderem Flüge in vier Städte im Osten der USA an. dpa