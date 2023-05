Deutschlandticket auch im Ausland: Wohin Sie für 49 Euro reisen können

Von: Anna Heyers

Eigentlich heißt die neue Günstig-Fahrkarte Deutschlandticket. Aber auch ins Ausland können Fahrgäste damit reisen. Man muss nur wissen, wohin – und das verraten wir Ihnen.

Endlich ist der Nachfolger des im vergangenen Jahr so erfolgreichen 9-Euro-Tickets da: das Deutschlandticket, auch 49-Euro-Ticket genannt. Seit Anfang Mai 2023 ist es gültig und ersetzt damit Fahrkarten für den öffentlichen Regional- und Nahverkehr in Bus und Bahn. Zum Geltungsbereich sagt die Bundesregierung: „Das Deutschlandticket ist bundesweit gültig und ermöglicht deutschlandweite Fahrten im ÖPNV und SPNV aller teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Landestarife und Verkehrsverbünde sowie im verbundfreien Raum.“ Dabei ausgenommen seien nur Fahrten im Fernverkehr und in der ersten Klasse.

Deutschlandweite Fahrten, aber in grenznahen Orten lassen sich die Vorteile des Deutschlandtickets sogar bis ins Ausland nutzen. Warum? Die Gültigkeit des Tickets richtet sich nicht unbedingt nach geografischen, sondern nach tariflichen Grenzen – also Bahnhöfen. Das wiederum bedeutet, dass man mit dem 49-Euro-Ticket eben auch zu einigen Bahnhöfen im Ausland fahren kann. Dazu gehören zum Beispiel Bahnhöfe in:

Österreich

Niederlande und Belgien

Schweiz

Polen

Frankreich

Dänemark

Luxemburg

Tschechien

Für nur 49 Euro – mit dem Deutschlandticket nach Österreich

Gute Nachrichten für Bayern: Laut der Bayerischen Regiobahn (BRB) dürfen die Fahrgäste „mit dem Deutschlandticket und der BRB nach Salzburg/Kufstein fahren.“ Auch nach Vils und Reutte bis nach Griesen (ab Pfonten-Steinach) reist man ohne Extrakosten.

Wichtig hier: Laut Deutscher Bahn darf die „Außerfernbahn“, nur im Verkehr von und nach Deutschland genutzt werden, nicht im innerösterreichischen Binnenverkehr.

Für nur 49 Euro – mit dem Deutschlandticket in die Niederlande und nach Belgien

Kurzer Abstecher in die Niederlande gefällig? Kein Problem: Mit dem Deutschlandticket klappt das auf einigen Strecken des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) sowie des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), hier eine Auswahl:

RE 13: Mönchengladbach – Viersen – Venlo

RB 61: Rheine – Oldenzaal – Hengelo

Buslinie 60: Kleve Bf – Millingen de Gelderse Poort

Buslinie 91: Emmerich Bf – ’s-Heerenberg Molenpoort

Linie 24 (Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG: ASEAG): Aachen Bushof − Preusweg − Kelmis

Linie 25 (ASEAG): Stolberg Mühlener Bahnhof – Vaals

Linie 27 (ASEAG): Herzogenrath – Kerkrade Eurode Park

Für nur 49 Euro – mit dem Deutschlandticket in die Schweiz

Mit dem 49-Euro-Ticket darf man von Baden-Württemberg aus Einzelverbindungen bis in die Schweiz nutzen. Die Deutschlandtarifverbund GmbH hat bestätigt, dass das Ticket in den SBB-Zügen von Zell im Wiesental nach Basel Bad gültig ist. Außerdem lässt sich das Ticket in den Zügen der DB Regio von Weil am Rhein nach Basel Bad und von Erzingen (Baden) nach Trasadingen, Schaffhausen und Thayngen verwenden. Wichtig: In anderen grenzüberschreitenden Linien ist das Ticket nur bis zur deutschen Grenze gültig.

Für nur 49 Euro – mit dem Deutschlandticket bis nach Polen

Sie können mit dem 49-Euro-Ticket, ganz ähnlich wie auch schon beim 9-Euro-Ticket, die Usedomer Bäderbahn nutzen und von Züssow über die klassischen Urlaubsziele Heringsdorf und Ahlbeck bis zur Endhaltestelle Swinemünde Zentrum in Polen fahren.

Hinweis: Züge des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB), wie etwa die RB26 nach Kostrzyn oder die RB91 nach Zielona Góra, fahren zwar auch nach Polen. Allerdings ist hier die Fahrt nur bis zur Grenze gestattet. Um die Grenze zu überqueren, müssen Reisende ein Ticket des regulären Tarifs ab der letzten Haltestelle im VBB-Gebiet erwerben.

Für nur 49 Euro – mit dem Deutschlandticket bis nach Frankreich

Wer keine Lust auf Belgien oder Polen und Co. hat, besucht einfach mal das schöne Frankreich. Dazu bedienen Sie sich einfach der Ausflugszüge Elsass- und Weinstraßen-Express der Vlexx GmbH, die Sie von Mainz oder Koblenz bis ins französische Wissembourg bringen.

Auch in der Saarbahn (saarVV) können Sie das Deutschlandticket nutzen (Saarbrücken bis nach Saargemünd, Bous nach Carling, Saarlouis nach Creutzwald). Aber Vorsicht: Das Ticket gilt nicht in den Bussen der Linie 30 nach Forbach und der Linie MS nach Saint-Avold. Auch im Binnenverkehr auf der deutschen Seite ist das 49-Euro-Ticket nicht gültig.

Mit dem Deutschlandticket kann man sich auch Abfahrten von Bus und Bahn aussuchen, die ein Ziel im Ausland haben – zumindest vielen Grenznahen Gebieten. Hier lohnt sich das genaue Hinschauen. (Symbolbild) © S. Ziese/Imago

Für nur 49 Euro – mit dem Deutschlandticket ab nach Dänemark

Auch an der nördlichen Grenze sieht es in Sachen 49-Euro-Ticket gut aus. Hier kommt man mit der Fahrkarte bis nach Tondern, etwa fünf Kilometer hinder der deutsch-dänischen Grenze. Hin kommt man zum Beispiel mit der Regionalbahn (RB66) ab Niebüll in Nordfriesland.

Für nur 49 Euro – mit dem Deutschlandticket über Luxemburgs Grenze

Auch von einigen Orten in Rheinland-Pfalz gehts mit dem Deutschlandticket über die Grenze. Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) teilte hier mit, dass es auch in den Buslinien 410, 455 und 460 (grenzüberschreitend) gelte. Gut zu wissen: Der öffentliche Nahverkehr ist immer und für alle in Luxemburg, also Anwohner und Reisende, kostenlos.

Für nur 49 Euro – mit dem Deutschlandticket nach Tschechien

Auf eine Extragebühr verzichtet auch der Trilex von der Länderbahn GmbH. Wer also von Sachen mit der Linie L7 nach Tschechien fährt, immerhin einem der Top-Ziele für 2023, kommt mit dem Deutschlandticket bis nach Hrádek nad Nisou im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.