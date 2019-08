Bakterien in Ostsee mit verheerenden Auswirkungen - Frau stirbt nach Bad

Gefährliche Keime

+ © picture alliance/Bernd Wüstneck/zb/dpa Die Bakterien in der Ostsee vermehren sich bei dauerhaften Wassertemperaturen über 20 Grad. © picture alliance/Bernd Wüstneck/zb/dpa

In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Frau nach einem Bad in der Ostsee an den Folgen einer Bakterien-Infektion verstorben. Wie gefährlich sind die Keime wirklich?