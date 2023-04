Zwei der beliebtesten Kleinstädte Deutschlands befinden sich in Bayern

Sie haben mal wieder Lust auf einen schönen Städtetrip? Dann lassen Sie sich von den beliebtesten Kleinstädten inspirieren – laut Suchanfragen.

Es müssen nicht immer die Großstädte Berlin, Hamburg oder München sein – gerade in den Kleinstädten und Dörfern entfaltet sich oft ein einzigartiger Charme, die von vielen bisher unentdeckt geblieben sind. Obendrein können Sie hier großen Menschenmassen und überteuerten Angeboten aus dem Weg gehen. Aber wo soll man da nur anfangen?

Perfekt für einen Ausflug: die beliebtesten Kleinstädte Deutschlands

Eine kleine Inspiration gibt das, wonach offenbar andere Ausflügler im Internet suchen. Das Ferienhaus-Portal Holidu hat die gefragtesten Kleinstädte, Dörfer und Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern auf die Anzahl der Suchanfragen pro Monat – auch bekannt als Suchvolumen – bei Google untersucht. Es zeigt sich: Zwei bayerische Städte ziehen offenbar großes Interesse auf sich.

Die zehn meistgesuchten Kleinstädte in Deutschland:

Tegernsee, Bayern – Suchvolumen: 110.480 Berchtesgaden, Bayern – Suchvolumen: 91.800 Cochem, Rheinland-Pfalz – Suchvolumen: 91.380 Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern – Suchvolumen: 74.590 Heiligenhafen, Schleswig-Holstein – Suchvolumen: 60.890 Meersburg, Baden-Württemberg – Suchvolumen: 60.820 Kusel, Rheinland-Pfalz – Suchvolumen: 60.530 Bad Schandau, Sachsen – Suchvolumen: 49.820 Oberwiesenthal, Sachsen – Suchvolumen: 49.760 Königsberg, Bayern – Suchvolumen: 49.520

Top 2 der beliebtesten Kleinstädte befinden sich in Bayern

Tegernsee in Bayern führt das Ranking mit einem monatlichen Suchvolumen von über 110.000 an. Wobei der Ort seine Popularität sicher dem gleichnamigen See zu verdanken hat, das im Sommer zahlreiche Ausflügler aus der Umgebung anzieht. Nur knapp dahinter folgt die Marktgemeinde Berchtesgaden im Berchtesgadener Land (knapp 92.000 Suchanfragen im Monat). Die Region ist aufgrund seiner Vielzahl an Bergen, Seen und Flüssen ein begehrtes Ziel für Wanderurlauber und Erholungssuchende. Ein beliebtes Fotomotiv ist der naheliegende Königssee mit der Kirche St. Bartholomä.

Die Top 3 wird durch die Kreisstadt Cochem in Rheinland-Pfalz vervollständigt: Der beschauliche Ort sticht vor allem durch die Reichsburg hervor, die direkt über ihm an der Mosel thront. Wer einen Ausflug nach Cochem plant, darf sich zudem auf die bunten Häuschen und den Fachwerk-Baustil der Gebäude freuen.