Die berühmtesten Drehorte Hollywoods in Deutschland

Deutschland hat für Hollywood-Fans einiges zu bieten: Alleine in Berlin werden jährlich rund 100 neue TV- und Kinofilme abgedreht. Die berühmtesten im Überblick.

Das Münchner Olympiastadion als NSA-Headquarter oder "The Grand Budapest Hotel" in Görlitz? Wenn Orte in Deutschland zu Drehorten werden, ist alles möglich. Die spannendsten Drehorte in Deutschland von berühmten Hollywood-Filmen hat jetzt das Onlineportal travelcircus herausgesucht.

The First Avenger aus Leipzig

Szenen des Films "The First Avenger" wurden in Leipzig gedreht: Das "Splash Panel", in dem alle Figuren aufeinander treffen, entstand beispielsweise auf dem Gelände des Leipziger Flughafens.

NSA-Headquarter in München

Hätten Sie gedacht, dass das Münchner Olympiastadion einmal zum NSA-Headquarter wird? Im Film "Snowden" war das der Fall. Ein idealer Standort, um in Deutschland auf Promisuche zu gehen, ist übrigens die Bavaria Filmstadt in München.

Grand Budapest Hotel in Görlitz

Das Hotel im Film "The Grand Budapest Hotel" existiert in dieser Form nicht. Es wurde aus drei Gebäuden in Görlitz zu einem Luxushotel zusammen geschnitten. Die Stadt Görlitz wird oft liebevoll "Görliwood" genannt und ist beliebter Anlaufpunkt vieler Regisseure aus Hollywood.

Grund dafür sind seine vielen Bauwerke aus den verschiedenen Epochen. Ohnehin ist das Bundesland Sachsen aufgrund seiner Naturkulisse sehr beliebt als Drehort bei internationalen Regisseuren.

Die Tribute von Panem aus Berlin

Bei dem Film “Die Tribute von Panem: Mockingjay” befindet sich das District 13 im Untergrund. Hierbei diente ein verlassenes Heizkraftwerk in der Köpenicker Straße in Berlin als Drehort. Nicht weit von Berlin findet man die Filmstudios Babelsberg in Potsdam - ebenfalls ein sehr beliebter Schauplatz verschiedenster internationaler Filme.

Weitere Drehorte in Deutschland im Überblick

sca