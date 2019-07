Jetzt schon den Urlaub 2020 planen - mit dieser genialen Brückentage-Übersicht

31 Urlaubstage einreichen und 68 Tage frei bekommen – klingt nach einem absoluten Traum für Arbeitnehmer? Und ist im nächsten Jahr genau so möglich.

Wenn Feiertage günstig liegen, kann man sich mit Brückentagen so richtig viel Urlaub schaffen. Wie das im Jahr 2020 am besten funktioniert, erfahren Sie in der Übersicht.

Brückentage 2020: Mit Urlaub ins neue Jahr starten

Das Jahr 2020 lädt bereits zu Beginn zum Erholen ein – reichen Arbeitnehmer vom 1. bis zum 5. Januar zwei Tage Urlaub ein, so können dank des Feiertages am 1. Januar ganze fünf Tage genutzt werden, um noch vom Weihnachtsstress zu entspannen. In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt werden daraus sogar sechs freie Tage: Der Feiertag Heilige Drei Könige fällt 2020 auf einen Montag.

Übrigens: Wer noch ein paar Urlaubstage für 2019 übrig hat, kann sich insgesamt sogar eine Auszeit vom 21.12.19 bis zum 05.01.20 gönnen. Aus nur sieben Urlaubstagen werden dann ganze 16.

Lesen Sie hier: Reisetrendstudie 2019: Das sind die Top-Destinationen der Deutschen.

Der Osterhase verdoppelt die Urlaubstage

Für Berlin beginnt das erste Quartal des Jahres mit einer schlechten Nachricht: Erst 2019 führte die Hauptstadt den Weltfrauentag am 8. März als Feiertag ein – 2020 fällt er allerdings auf einen Sonntag. Umso besser, dass nach einer längeren Durststrecke zu Ostern das Urlaubstagspensum verdoppelt werden kann: Vom 4. bis zum 19. April spielen Karfreitag und Ostermontag den Arbeitnehmern wie jedes Jahr in die Karten, um aus acht Urlaubstagen 16 freie Tage zu machen. Wer nicht gleich acht Urlaubstage investieren möchte, kann natürlich auch vom 4. bis zum 13. April Urlaub einreichen und erhält dann für vier Urlaubstage ganze zehn.

Lesen Sie hier: Urlaub: Zu diesem Zeitpunkt sparen Früh- oder Spontan-Bucher am meisten.

Entspannt den Sommer einläuten – mit Brückentagen

Während im Mai bereits die ersten warmen Tage den Sommer ankündigen, gehen clevere Arbeitnehmer den Wonnemonat entspannt an – schließlich ermöglichen sowohl der Tag der Arbeit als auch Himmelfahrt jeweils eine "Take-4-get-9"-Urlaubswoche. Wer nicht gleich so viele Urlaubstage auf den Kopf hauen möchte, kann sich auch den Freitag nach Christi Himmelfahrt frei nehmen und damit das Wochenende verlängern; so werden aus einem Urlaubstag gleich vier freie Tage!

Lesen Sie hier: Diese Strände sind aus schwarzem Sand - aus einem faszinierenden Grund.

Mehr Sommer für sechs Bundesländer

Um anschließend die Juni-Sonne zu genießen, sollten Sommerfans bestenfalls in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder im Saarland wohnen – zusätzlich zum verlängerten Pfingstwochenende können hier durch Fronleichnam aus einem Urlaubstag vier gemacht werden.

Lesen Sie hier: Killerwale verfolgen Schwimmerin im Meer - und vielen wird beim Zusehen unwohl.

Das schönste Weihnachtsgeschenk? Maximales Urlaubsfeeling!

Weihnachtszeit ist Familienzeit. Was gibt es Besseres, als die Liebsten mit gemeinsamen Stunden zu beschenken? In besinnlicher Atmosphäre können Arbeitnehmer deutschlandweit ganze neun Tage voller gutem Essen, Liebe und Harmonie verbringen – und müssen dafür gerade mal vier Urlaubstage einreichen. Alternativ kann der Urlaub gleich bis ins nächste Jahr verlängert werden: Mit acht Urlaubstagen können Arbeitnehmer ganze 16 Tage entspannen – und zwar vom 19. Dezember bis zum 3. Januar.

Lesen Sie hier: Ruhe im Urlaub: Auf diese acht Inseln reist fast niemand.

Brückentage 2020 – das Fazit: Diese Bundesländer können am meisten faulenzen

Unglaublich, aber wahr: Clevere Urlaubsplaner können ihren Urlaub mehr als verdoppeln. Deutschlandweit werden aus gerade mal 27 Urlaubstagen bis zu 59 Tage voller Entspannung – wenn der Jahresurlaub klug geplant wird. Dabei liegen die Feiertage 2020 gar nicht mal so günstig: 10 von insgesamt 21 Feiertagen in Deutschland fallen auf einen Samstag oder Sonntag, darunter der Tag der Deutschen Einheit und der zweite Weihnachtsfeiertag.

Lesen Sie hier: Kreuzfahrt-Guide: Aida, MSC, Tui Cruises & Co. - welche Linie ist die richtige für meine Reise?

Sachsen plant klüger als Bayern

Den meisten Zusatzurlaub schnappt sich Bayern: 15 von 21 deutschen Feiertagen feiert der Süden jährlich. Dicht dahinter liegen Baden-Württemberg und das Saarland mit 14 Feiertagen. Dennoch ist das Maximum an Urlaub in Sachsen herauszuholen – aus 31 Urlaubstagen machen schlaue Arbeitnehmer sogar 68. Aber auch Bayern und Baden-Württemberg sind mit potenziellen 64 freien Tagen aus 28 Urlaubstagen gut dabei.

Schlusslichter sind hingegen Hessen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und Brandenburg: Insgesamt dürfen sich diese Bundesländer 2020 nur über 12 Feiertage freuen. Nichtsdestotrotz lassen sich auch hier aus 27 eingereichten Urlaubstagen ganze 59 freie Tage machen.

Lesen Sie hier: So unterschiedlich suchen Deutsche nach dem idealen Urlaub.

Die wichtigsten Feiertage 2020 im Überblick

Feiertag Datum Wochentag Neujahr 01.01.2020 Mittwoch Karfreitag 10.04.2020 Freitag Ostermontag 13.04.2020 Montag Maifeiertag/ Tag der Arbeit 01.05.2020 Freitag Himmelfahrt 21.05.2020 Donnerstag Pfingstmontag 01.06.2020 Montag Fronleichnam* 11.06.2020 Donnerstag Mariä Himmelfahrt** 15.08.2020 Samstag Tag der Deutschen Einheit 03.10.2020 Samstag Reformationstag*** 31.10.2020 Samstag 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020 Freitag 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2020 Samstag

Quelle: Travelcircus

Auch interessant: Dieses Verhalten am Kreuzfahrt-Pool ist verboten - aber viele tun es trotzdem.