Wie gefährlich ist Camping bei Gewitter? Worauf Sie im Wohnmobil und Wohnwagen achten sollten

Blitzeinschlag

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Franziska Kaindl schließen

Weitere schließen

Unwetter im Urlaub kann nicht nur die Reisepläne durcheinander bringen, sondern im Fall von Campern auch noch gefährlich werden. Es kommt auf den Aufbau des Wohnmobils oder Wohnwagens an.

Campingurlauber schätzen die Freiheit, die Flexibilität und die Verbundenheit mit der Natur, während sie mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Allerdings ist man als Camper mehr dem Wetter ausgeliefert – Sturm, Hagel oder Gewitter können aus einer schönen Reise schnell ein Schlammbad machen. Zudem stellt sich die Frage: Wie sicher ist Campen eigentlich, wenn Blitz und Donner aufziehen?

Camping im Wohnmobil und Wohnwagen: Welche Fahrzeuge sind bei Gewitter sicher?

Wer im Auto sitzt, ist in der Regel vor einem Blitzeinschlag geschützt: Die Karosserie wirkt als sogenannter Faradayscher Käfig – das Metallgerüst sorgt also durch seinen Aufbau dafür, dass sich die elektrische Ladung auf den Metallkäfig verteilt und um die Insassen herumgeleitet wird. Um in einem Wohnwagen oder Wohnmobil geschützt zu sein, sollten diese also aus einem Metallgerüst bestehen oder eine metallene Außenhaut bzw. eine Außenbeplankung aus mindestens 0,5 mm starkem Aluminium haben, wie das Camping-Portal Pincamp informiert. Die Metallteile müssen jedoch leitend mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sein – ansonsten roht ein Überschlag, bei dem es an den Unterbrechungsstellen zu Beschädigungen kommen könne.

+ Gewitter mit Blitzeinschlag über einen Wohnwagen. © D. Maehrmann/Imago

So sicher Wohnwagen mit Metallgerüst auch sein können – ein paar Dinge gäbe es dennoch zu beachten:

Während dem Gewitter sollten Insassen das Fahrzeug nicht verlassen – es droht die sogenannte Schrittspannung, bei der die Spannung, die sich nach einem Blitzeinschlag im Boden verteilt, noch einmal durch den Körper laufen kann, wenn man sich in einer Schrittstellung befindet. Besser ist es, die Füße eng zusammenzustellen, um einen möglichst kleinen Berührungspunkt zum Boden zu haben, wie das Online-Portal InFranken berichtet.

Fenster, Türen und Dachluken sollten verschlossen bleiben.

Berühren Sie keine metallenen Teile der Einrichtung. Auch Geschirrspülen oder Duschen sollten Sie während einem Unwetter vermeiden.

Sollte das Gewitter beginnen, während Sie gerade unterwegs sind, sollten Sie am besten einen Parkplatz aufsuchen, wie Pincamp empfiehlt. Starker Regen machen die Fahrbahn rutschig, außerdem können starke Blitze den Fahrer kurzzeitig blenden. Auch an Ampeln oder vor Signalanlagen an Bahnübergängen ist ebenfalls Vorsicht geboten, da diese ausgefallen sein könnten.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Welche Wohnwagen und Wohnmobile sind bei Gewitter nicht sicher?

Verfügt Ihr Fahrzeug über kein Metallgerüst, ist kein ausreichender Schutz vor einem Blitzeinschlag geboten. Das gilt zum Beispiel für Wohnwagen mit Kunststoffaufbau oder einem GFK-Aufbau (glasfaserverstärkter Kunststoff). Hier würde ein Blitz sich den kürzesten Weg zur Erde suchen und dabei Gas-, Elektroleitungen oder Menschen treffen, informiert der Campingzubehör-Spezialist Fritz Berger. Wer ein solches Fahrzeug besitzt, sollte sich laut Pincamp in die Mitte des Gefährts begeben und in Hockstellung ausharren.

Ebenfalls ein Problem könnte ein Hub- oder Klappdach aus Kunststoff an einem Wohnmobil oder Wohnwagen sein. Hier sollten Sie laut Pincamp darauf achten, dass das Dach geschlossen ist und Sie mit dem Kopf nicht in seine Nähe kommen. Am besten sollten ein Kunststoffdach mit Metallrahmen oder -streben versehen sein, die wiederum leitend mit dem Hubgestänge oder Blechdach verbunden sein sollten. Sicher sind Insassen jedoch in der Regel im Führerhaus des Wohnmobils.

Naturwunder in Deutschland erleben – vom Wattenmeer bis hin zum Donaudurchbruch Naturwunder in Deutschland erleben – vom Wattenmeer bis hin zum Donaudurchbruch

Gewitter: Wie sicher ist man im Zelt?

In einem Zelt sind Sie nicht ausreichend geschützt, wenn es zu einem Gewitter kommen sollte. Der Blitz schlägt in das Metallgestänge ein und fließt in die Erde ab – es besteht also die Gefahr der Schrittspannung. Ebenso ist es möglich, dass Personen durch Überschlag getroffen werden, also wenn der Stromfluss vom Zeltgestänge auf einen Menschen „überspringt“. Gefahr besteht zudem bei der Berührung eines metallischen Gegenstandes, in den der Blitz eingeschlagen hat.

Wer sich also bei einem Gewitter im Zelt befindet, sollte es vermeiden, die Zeltwand oder das Gestänge zu berühren und sich möglichst in die Mitte des Zeltes kauern. Vermeiden Sie es, den Boden direkt zu berühren, sondern setzen Sie sich auf eine trockene Luftmatratze. Noch besser wäre es allerdings, sich schon beim Auftauchen der ersten Gewitterwolken in ein Fahrzeug oder ein Gebäude zu begeben.

Rubriklistenbild: © D. Maehrmann/Imago