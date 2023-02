Ein letztes Mal Frühstücken ist doch noch drin, oder? Was nach dem Hotel-Check-out noch erlaubt ist

Von: Anna Heyers

Auschecken am Morgen, aber der Flieger geht eigentlich erst am späten Nachmittag. Darf man jetzt noch mal in den Hotel-Pool hüpfen oder sich gemütlich ans Frühstücksbuffet setzen?

Es könnte so schön sein: Ausschlafen, gemütlich frühstücken, noch ein paar Runden im Pool drehen, dann die Koffer packen und auschecken. Doch der Abreisemorgen sieht in Hotels für die Gäste in der Regel ganz anders aus. Üblicherweise checken die Gäste am Vormittag aus, am Nachmittag ein. Aber ist es eigentlich erlaubt, sich am Morgen nach dem Auschecken, nochmal ans Frühstücksbuffet zu setzen? Die Möglichkeiten am Flughafen sind schließlich nicht immer lecker – oder günstig.

Urlaub: Ist Frühstücken nach dem Hotel-Check-out noch erlaubt?

Hier ist die Antwort ganz einfach: nein. Das Zimmer muss im Normalfall bis zu einer bestimmten Zeit geräumt werden, der Gast auschecken und den Schlüssel abgeben. Offiziell ist der Besucher ab diesem Zeitpunkt kein Hotelgast mehr und darf als solcher Hotelleistungen, wie beispielsweise Frühstück, Pool oder Fitnessstudio nicht mehr in Anspruch nehmen.

Das frühe Verlassen der Zimmer ist nötig, damit die Service-Kräfte genügend Zeit für die Reinigung der Räume haben und sie wieder für den nächsten Gast vorbereiten können.

Ausnahmen in manchen Hotels durchaus möglich

Einige Hotels machen aber durchaus Ausnahmen – wenn man freundlich fragt – und Frühstücken ist dann noch möglich. Auch das eigene Gepäck kann man oft noch in einem entsprechenden Raum abstellen, um vielleicht noch einen Spaziergang am Strand oder durch den Ort zu machen. Der Pool-Besuch kann in einigen Häusern, oft in der Nähe vom Meer, häufig ebenfalls noch möglich sein, sogar mit Duschen. Für diese Ausnahmen muss man unter Umständen aber eine Zusatzgebühr zahlen. Wichtig ist aber, unbedingt vorher zu fragen und es nicht einfach so zu machen.

Übrigens: Einige Hotels haben noch andere Zusatzgebühren, etwa die Energiepauschale und wer vom Bademantel begeistert ist, sollte den lieber kaufen als einfach mitnehmen, sonst drohen weitere Zahlungen.

Hotel: Alternativen zum frühen Check-out

Zahlreiche Hotels wissen um das Dilemma mit dem frühen Verlassen des Hotels und bieten deshalb die Möglichkeit eines späteren Check-outs an, den sogenannten Late Check-out. Manchmal wird dieser nicht direkt ausgewiesen, aber auch hier kann man einfach an der Rezeption nachfragen. Das sollte man allerdings früh genug machen, am besten ein bis zwei Tage vorher – nicht am Morgen der Abreise. Immer möglich ist das jedoch nicht. Es kommt in der Regel darauf an, wie ausgebucht das Hotel ist und wann dementsprechend die Zimmer für die Neuankömmlinge bereit sein müssen.

Mit dem Late Check-out können die Urlauber dann noch ohne Hektik oder frühes Weckerklingeln essen, Pool oder Wellness-Bereiche aufsuchen und den Urlaub entspannt ausklingen lassen. Ideal für die, die noch einen langen Reiseweg nach Hause vor sich haben.