Urlaubsparadies will bald wieder Touristen erlauben – vielleicht schon vor Weihnachten

Im August kündigte die Regierung an, dass Bali erst wieder 2021 internationale Touristen erlauben würde. Nun gibt es aber Pläne, noch vor Weihnachten zu öffnen.

Bali ist eine der beliebtesten Urlaubsinseln für Deutsche – vor allem in den Wintermonaten wollen hier viele Touristen noch einmal so richtig Sonne tanken und die niedrigen Temperaturen in der Heimat hinter sich lassen. Doch im August dann die Hiobsbotschaft: Aufgrund der Corona-Pandemie sollten erst wieder 2021 internationale Reisende in dem indonesischen Urlaubsparadies erlaubt werden*. Schon seit März sind keine ausländischen Feriengäste mehr erlaubt.

Wie es aussieht, arbeitet die Regierung aber nun doch daran, Urlauber von Fern wieder auf die Insel zu bringen – vielleicht sogar noch vor Weihnachten.

Bali-Urlaub in Sicht? Regierung mit neuen Corona-Maßnahmen

Die Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) arbeitet aktuell mit der indonesischen Regierung daran, den Tourismus in Bali bald wiederaufzunehmen. Dazu hat sich eine Delegation der UNWTO mit Regierungsmitgliedern getroffen, um die Lage und die neuen Maßnahmen in den Bereichen Sauberkeit, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf der Urlaubsinsel in Augenschein zu nehmen.

Normalerweise stammen aber 60 Prozent der Einnahmen Balis aus dem Tourismussektor. Unter normalen Umständen besuchen zehn Millionen Touristen im Jahr die Insel – die meisten davon aus dem Ausland. Laut dem Vizegouverneur von Bali, Tjokorda Oka Artha, ist der Tourismus auf der Insel jedoch im dritten Quartal um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Ende Juli sind die Zahlen dank einheimischer Reisende etwas angestiegen.

Touristen vielleicht schon vor Weihnachten wieder auf Bali

„Ich bin extrem glücklich, Indonesien und Bali zu besuchen“, erklärte Harry Hwang von der UNWTO laut Jakarta Post den Reportern in Nusa Dua am Donnerstag. „Ihr seid bereit, bald wieder für den Tourismus zu öffnen oder auch nächstes Jahr. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Regierung ankündigt, Bali schon vor Weihnachten öffnen zu wollen.“ Ob dem wirklich tatsächlich so sein wird, bleibt abzuwarten.

Zumindest wird der Insel ein hervorragendes Sicherheitskonzept bescheinigt: „Die Standards und Sicherheitsprotokolle finde ich exzellent, wenn nicht die besten überhaupt“, so Hwang. Er hofft, dass die Zusammenarbeit der UNWTO mit der Regierung Indonesiens dazu führt, dass auch andere Länder im asiatischen Raum davon lernen. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

