Corona-Urlaub in Deutschland bleibt bis in den Januar tabu – Wann wird Reisen wieder möglich sein?

Bund und Länder haben die Corona-Maßnahmen erneut verlängert. Reise-Beschränkungen gelten nun bis zum 10. Januar. Die aktuellen Regeln in der Übersicht.

Regierung verlängert Corona-Maßnahmen bis zum 10. Januar – Was Sie bei Reisen beachten müssen

Update vom 09. Dezember 2020: Bund und Länder haben am 2. Dezember die Corona-Regeln, die seit November gelten, bis zum 10. Januar verlängert. Zunächst galt die Verlängerung nur bis zum 20. Dezember – aufgrund stagnierender Corona-Fallzahlen sprach die Regierung jedoch schon im Vorfeld davon, die Maßnahmen voraussichtlich bis in den Januar beibehalten zu wollen.

Damit sind nun auch touristische Übernachtungsangebote bis zum 10. Januar hin nicht erlaubt. Nicht zwingend erforderliche, berufliche und privaten Reisen sind zu vermeiden – zudem sind die Verordnungen der einzelnen Bundesländer zu beachten. Wer trotz Einschränkungen mit der Bahn reisen muss, soll ein zuverlässiges Angebot erhalten, bei dem genügend Abstand in den Waggons gehalten werden kann. Dazu soll die Reservierungsmöglichkeit der Sitzplätze eingeschränkt werden.

Auch von Auslandsreisen – besonders hinsichtlich des Ski-Urlaubs – rät die Regierung weiterhin ab. In Deutschland ist Skitourismus bis zum 10. Januar nicht erlaubt. Österreich und Italien haben ihrerseits ebenfalls neue Maßnahmen eingeleitet, um Winter-Urlaube einzuschränken. Wer trotzdem in ein ausländisches Risikogebiet reist, muss sich an die aktuellen Quarantäne-Maßnahmen halten: Zehn Tage Selbstisolation, die nur durch einen negativen Corona-Test verkürzt werden kann – dieser darf aber erst am Tag 5 nach der Rückkehr vorgenommen werden. Zudem müssen sich Urlauber nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet elektronisch registrieren.

Was nach dem 10. Januar passieren soll, wollen Bund und Länder in einer Konferenz am 4. Januar entscheiden.

Corona-Lockdown im Dezember: Inlandstourismus weiterhin tabu – und noch mehr

Update vom 26. November 2020: Bund und Länder haben am 25. November über die aktuellen Corona-Maßnahmen beraten und neue Beschlüsse gefasst, um die Zahl der Neuinfektionen weiter zu senken. Hoffnungen auf Lockerungen wurden schon im Vorfeld gedämpft: Stattdessen zeigten einige Beschlussentwürfe, dass weitere Einschränkungen auf die deutschen Bürger zukommen.

Zunächst einmal werden aber die am 28. Oktober beschlossenen Corona-Maßnahmen bis zum 20. Dezember verlängert. Das heißt bezüglich Reisen: Touristische Übernachtungsangebote in Deutschland bleiben weiterhin verboten und auf nicht erforderliche berufliche und private Reisen solle verzichtet werden.

Zudem sprechen Bund und Länder in ihrem Beschluss nun auch das Thema Auslandsreisen an – diese seien „unter anderem in Hinblick auf die Skisaison“ zu vermeiden. Es handelt sich wie zuvor nicht um ein explizites Verbot. Auslandsreisen sind also – bei Beachtung der Corona-Regeln im entsprechenden Urlaubsort – weiterhin möglich. Allerdings wird die Bundesregierung darum gebeten, „auf europäischer Ebene darauf hinzuwirken, dass bis zum 10. Januar Skitourismus nicht zugelassen wird.“ Damit erhält Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte Rückendeckung für seine Forderung, den Ski-Urlaub europaweit bis ins nächste Jahr hinein zu verbieten*. Er will gemeinsam mit den anderen Alpenländern an einem Fahrplan zu einer schrittweisen Öffnung der Skigebiete im Januar arbeiten. Nur Österreich stellt sich bei dieser Forderung noch quer.

Des Weiteren warnen Bund und Länder schon einmal vor, dass „wegen des hohen Infektionsgeschehens umfassende Beschränkungen bis Anfang Januar (insbesondere im Bereich Gastronomie und Hotels) erforderlich sein werden.“ Vorschläge, dass Hotels über Weihnachten vorübergehend öffnen könnten, kritisierte Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband), schon im Vorfeld: „Restaurants und Hotels sind keine Garagen, die man nach Belieben auf- und zusperren kann. Für fünf Tage lohnt sich die Öffnung für die große Mehrheit der Betriebe nicht.“ Nach wochenlanger Schließung müssten die Betriebe vorbereitet und dekoriert werden, der Personaleinsatz geplant werden – ein Aufwand, der sich nicht lohne, solange keine Planungssicherheit bestehe.

Im Beschluss wurden zudem die Kontaktbeschränkungen verschärft: So sind private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten nun auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einen weiteren Haushalt beschränkt. Zudem gilt die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind“ sowie „an allen Orten mit Publikumsverkehr in Innenstädten, so auch an Örtlichkeiten in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten“. Um trotzdem ein besinnliches Weihnachtsfest zu garantieren, dürfen sich zwischen dem 23. Dezember und 1. Januar im engsten Familien- und Freundeskreis auch maximal zehn Personen treffen. Dazugehörige Kinder bis 14 Jahre sind von der Regel ausgenommen.

Corona-Urlaubsverbot in Deutschland: Wann wird Reisen wieder möglich sein?

Originalmeldung vom 25. November 2020: Im Winter freuen sich viele Deutsche normalerweise auf ihren Ski-Urlaub in den Bergen oder genießen ein paar entspannte Tage in Wellness-Hotels. Aufgrund der Corona-Pandemie sieht die Lage aktuell aber ganz anders aus: Touristische Übernachtungsangebote sind seit dem 2. November verboten und von privaten Reisen oder Tagesausflügen wird abgeraten. Diese Regelung sollte vorerst bis Ende des Monats gelten. Am 25. November beraten Bund und Länder nun über die bisherigen Auswirkungen der Maßnahmen und ob eine Verlängerung nötig sein wird. Ein erster „Beschlussentwurf“ gibt Aufschluss darüber.

Urlaubsverbot in Deutschland bis Dezember verlängert? Was heute beschlossen wird

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet von einem Beschlussentwurf der SPD – der dem der Union sehr ähnlich sein soll –, in dem von einer Verlängerung der staatlichen Hilfen für betroffene Betriebe in der Wirtschaft, Kultur, Reisebranche und für Solo-Selbstständige bis zum 20. Dezember die Rede ist. Daher ist davon auszugehen, dass sich an den bisherigen Regelungen bezüglich des Inlandstourismus bis zu diesem Stichtag nichts ändern wird. Heißt: Hotels, Ferienunterkünfte sowie Skigebiete bleiben geschlossen und private Reisen sollten unterlassen werden. Der endgültige Beschluss wird voraussichtlich heute Nachmittag bekanntgegeben.

Zusätzlich sollen auch die Kontaktbeschränkungen verschärft werden. Anstatt zehn Personen aus zwei Haushalten werden sich dann nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Eine Ausnahme bilden Kinder unter 14 Jahren. Außerdem soll eine Lockerung zwischen dem 23. Dezember und 1. Januar geplant sein, sodass sich während der Weihnachtsfeiertage auch bis zu zehn Menschen treffen dürfen.

Urlaub über Weihnachten: Dürfen Hotels an den Feiertagen öffnen?

Viele der Maßnahmen sind vorerst bis zum 20. Dezember geplant – für manche wünschen sich die Parteien aber eine Regelung bis in den Januar hinein. Zumindest an Weihnachten wollen CDU-geführte Länder laut Bild-Informationen eine Lockerung für Hotelaufenthalte: Um zu vermeiden, dass sich zu viele Menschen aus verschiedenen Haushalten unter einem Dach tummeln, schlagen diese vor, Hotels an Weihnachten öffnen zu lassen. So wären Feierlichkeiten mit der Familie in einem Raum möglich, ohne dass sich anschließend Zimmer geteilt werden müssten.

Dass Bürger über Weihnachten aber ganz normal in den Urlaub fahren können, ist eher unwahrscheinlich. Zwar scheint es, als würden die Maßnahmen bezüglich Hotellerie und Gaststätten vorerst nur bis zum 20. Dezember verlängert, doch baldige Lockerungen nach diesem Stichtag sind eher unwahrscheinlich. Italiens Regierung fordert gar eine Schließung der Skigebiete in ganz Europa – bis in den Januar hinein. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

