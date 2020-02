Familie storniert Kreuzfahrt wegen Coronavirus - und bekommt 29.000 Euro nicht erstattet

© picture alliance/Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

© picture alliance/Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Eine Familie bucht eine Kreuzfahrt. Wegen des Coronavirus stornieren sie die Reise wieder. Doch das Kreuzfahrtunternehmen weigert sich, das Geld zu erstatten.

Familie Morrison sagte ihren Kreuzfahrt-Urlaub wegen des Coronavirus ab.

Die Kreuzfahrt hatte einen Stopp in Hongkong geplant.

Tausende Euro würden der Familie nun nicht erstattet, wie es heißt.

Coronavirus: Familie bekommt 29.000 Euro für abgesagte Kreuzfahrt nicht erstattet

Pua Morrison aus Maui auf Hawaii habe die Tickets für die Kreuzfahrt* der Norwegian Cruise Line bereits im Februar 2019 erstanden. Die gesamte achtköpfige Familie habe dann aber laut dem Portal Foxnews die Kreuzfahrt abgesagt. Sie erfuhr Monate später vom Ausbruch des Coronavirus und davon, dass viele der Fluggesellschaften und Kreuzfahrtgesellschaften weltweit ihre Routen von und nach China geändert oder komplett gestrichen hatten.

Also habe die Familie beschlossen, die Reise abzusagen, wie Morrison berichtete. Denn die Kreuzfahrt habe einen Stopp in Hongkong beinhalten sollen und das sei der Familie zu riskant gewesen.

Wie Morrison jedoch erklärte, musste ihre Familie trotz der frühzeitigen Absage für die Kreuzfahrt* bezahlen. Ihr Geld sei ihnen nicht zurückgezahlt worden. Der Reiseanbieter, bei dem sie die Reise gebucht hatten, hätte ihnen mitgeteilt, sie sollten sich an Norwegian Cruise Line selbst wenden.

Kreuzfahrt wegen Coronavirus abgesagt: "Es wird jeden Tag schlimmer"

Morrison habe dies schließlich auch getan. Vonseiten des Kreuzfahrtunternehmens habe es geheißen, dass sie "die Situation verstehen" und "Sicherheit für sie obersten Priorität" habe. Jedoch würde ihnen ihr Geld nicht erstattet werden. Bei der Summe handle es sich um 4.000 Dollar, also rund 3.600 Euro, pro Person. Insgesamt habe die Familie also 32.000 Dollar, also knapp 29.000 Euro verloren.

"Wir hatten Ausflüge gebucht, wir haben die Reisepakete erneuert. Dies sollte ein Familienurlaub sein, also wollten wir die Freude daran haben", erklärte Morrison. "Anstatt mir selbst all diese Kopfschmerzen und vor allem das Risiko vor diesem Virus zuzumuten, wollte ich einfach nur die Kreuzfahrt absagen und meine Rückerstattung erhalten. Das ist alles, worum ich bitte. Und ich glaube, dass das nicht viel verlangt ist, wenn man bedenkt, was hier vor sich geht. Und es wird jeden Tag schlimmer."

Morrison habe eine Reiseversicherung für die Kreuzfahrt bei einer norwegischen Krankenkasse abgeschlossen. Diese decke jedoch keine Epidemien ab.

sca

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.