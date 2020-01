Coronavirus auf Kreuzfahrt: Viele Reisen abgesagt - 148 Passagiere und Crew-Mitglieder isoliert

Passagiere und Crew eines Kreuzfahrtschiffs wurden auf das Coronavirus untersucht, 148 Personen wurden isoliert. Viele Kreuzfahrten in China wurden abgesagt.

Das Kreuzfahrtschiff Costa Venezia kehrte am Morgen des 26. Januar nach einer sechstägigen Kreuzfahrt nach Vietnam zurück, es legte am Hafen von Shenzhen im Südosten Chinas in der Nähe von Hongkong an.

Rund 5.000 Passagiere und 1.250 Crewmitglieder wurden vor Ort auf das Coronavirus* hin untersucht, dabei wurden 148 Menschen isoliert und erneut getestet.

Immer mehr Kreuzfahrten werden wegen des Coronavirus abgesagt, zahlreiche Reedereien kündigten an, Passagiere und Crew vor der Reise untersuchen zu wollen.

Kreuzfahrten in China wegen Coronavirus abgesagt

Unter Berufung auf Richtlinien der chinesischen Regierung zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus haben derzeit einige Kreuzfahrt-Unternehmen ihren Betrieb am chinesischen Festland eingestellt. Dazu zählen folgende:

Costa Kreuzfahrten (Asien)

MSC

Royal Caribbean

Genting Cruise Lines

Das Schiff Costa Venezia gehört zu Costa Asia, einer Schwester von Costa Crociere, und fährt ausschließlich auf dem asiatischen Markt. In diesem Fall sind also ausschließlich chinesische Passagiere betroffen oder diejenigen, die in China ihre Kreuzfahrt starten.

Costa erklärte dazu laut dem Portal Cruise Industry News, dass Gäste Anspruch auf eine volle Rückerstattung haben oder ein alternatives Abreisedatum haben. Das Unternehmen hat von allen Kreuzfahrtgesellschaften die größte Präsenz. Laut dem Portal Financial Times werde jedem Passagier ein Gesundheitsfragebogen vor der Einschiffung aushändigt. Gäste und Besatzung würde vor jeder Fahrt untersucht. "Jeder, der an einer Krankheit leidet, die für die internationale öffentliche Gesundheit von Belang ist, darf nicht an Bord gehen", so das Unternehmen.

MSC sagte eine Fahrt mit Startdatum 28.1.20 der "Splendida" von Shaghai ab. Royal Caribbean cancelte die Kreuzfahrt mit Abfahrt am 27.1.20 in Shanghai auf der "Spectrum of the Seas".

Lesen Sie hier: Ranking: Die besten Kreuzfahrtlinien 2020 - keine deutschen dabei.

Video: Was wir bisher über das Coronavirus wissen

Zahlreiche Menschen weltweit an Coronavirus erkrankt

Bei der Ankunft am Hafen von Shenzhen am Morgen des 26. Januar 2020 wurden alle Reisenden des Kreuzfahrtschiffes von einem Ärzteteam, das an Bord kam, untersucht. Der Verdacht: das Coronavirus. Die Zahl derer, die an dem Virus erkrankt sind, kletterte bislang auf 4.515 Fälle. 976 Patienten seien in ernstem Zustand.

Mehr als 50 Fälle außerhalb Chinas sind zudem weltweit bestätigt. Auch in Deutschland gab es bereits einen ersten Fall, ein Mann erkrankte am Coronavirus. Die Zahl der Coronavirus-Toten liegt derzeit bei mehr als 106 Personen.

Lesen Sie hier: Kreuzfahrt-Mitarbeiter genervt von deutschen Touristen - "Menschen zweiter Klasse".

Kreuzfahrtschiff wird auf Coronavirus untersucht - 148 Personen isoliert

Die 4.973 Passagiere und 1.249 Besatzungsmitglieder des Kreuzfahrtschiffes wurden von Ärzten auf Symptome von Fieber und Lungenentzündung getestet. Bei vier von ihnen wurde hohe Temperatur festgestellt. 148 Passagiere, die in Wuhan wohnen oder Wuhan kürzlich besucht haben, wurden für eine strengere Untersuchung isoliert, wie das Portal Maritime Bulletin berichtete. Passagiere und Besatzung mussten demnach einen kompletten Tag an Bord ausharren. Erst am Abend des 26. Januar 2020 erhielten sie die Erlaubnis, von Bord des Kreuzfahrtschiffes zu gehen.

Die nächste planmäßige Kreuzfahrt wurde daraufhin abgesagt. 5.155 Touristen erhalten hierfür laut dem Bericht eine Rückerstattung, einschließlich der Kosten für Flugtickets.

Auch interessant: Darum werden so viele Kreuzfahrten abgesagt - prüfen Sie schnell, ob Ihre dabei ist.

sca

Kreuzfahrten: Wie umweltfreundlich und vertretbar sind sie wirklich? Zur Fotostrecke

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.