Darum werden auf der Kreuzfahrt Passagiere diesen einen Ort vergeblich suchen

Wer schon mal auf Kreuzfahrt war, dem wird als aufmerksamem Betrachter ein Detail aufgefallen sein: Auf vielen Schiffen fehlt nämlich etwas Entscheidendes.

Kreuzfahrtschiffe verfügen über so manchen Luxus: Vom noblen Bord-Restaurant über Casinos, Wellness-Bereiche und Fitness-Studios bis hin zu Sonnendecks und Schwimmbädern ist so einiges geboten. Doch einen Ort werden Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff meist vergeblich suchen.

Viele Kreuzfahrtschiffe haben kein 13. Deck

Doch bei all dem bunten treiben und den unterhaltsamen Angeboten fehlt auf den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt eines: Das 13. Deck. Und das hat nicht etwa den Grund, dass die Bootsbauer nicht richtig zählen können.

Wie etwa im Hinblick darauf, dass an Bord eines Kreuzfahrtschiffes keine grünen Socken getragen werden sollten, handelt es sich auch in Sachen 13. Deck um einen Aberglauben. Denn die Zahl 13 gilt in vielen Ländern der Welt als Unglückszahl.

Der Aberglaube ist auch nicht nur auf Kreuzfahrtschiffen vertreten: In Hotels gibt es oftmals die Zimmernummer 13 nicht, in Flugzeugen gibt es keine 13. Reihe, in Hochhäusern wird auf das 13. Stockwerk verzichtet.

Durch den Verzicht der Unglückszahl sollen Passagiere auf der Kreuzfahrt nicht beunruhigt werden, die an den Brauch glauben. Auch kann es vorkommen, dass es Zimmernummer 13 auf Kreuzfahrtschiffen nicht gibt.

Andy Harmer, Direktor bei Cruise Lines International Association, erklärte gegenüber dem britischen Portal Express: "Nach dem Aberglauben gilt in manchen Kulturen die Zahl 13 als 'Unglück bringend für manche'. Wie Hotels auf der ganzen Welt, die keine 13. Etage oder kein 13. Zimmer haben, ist der Kreuzfahrtsektor sehr ähnlich, da viele der Kreuzfahrtschiffe Deck 13 überspringen. Bei so vielen internationalen Urlaubern, die sich für einen Kreuzfahrturlaub entscheiden, haben sich mehrere Kreuzfahrtschiffe dafür entschieden, der Tradition zu folgen."

Diesem Aberglauben entsprechen jedoch nicht alle Kreuzfahrtlinien. Ein Sprecher von Cunard sagte gegenüber dem Express: "Wir verfügen über ein Deck 13 auf der Queen Mary 2."

sca