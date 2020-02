Denken Sie immer an eine Sache auf der Kreuzfahrt – oder es wird mega-peinlich für Sie

Es gibt viele Regeln, die Sie an Bord eines Kreuzfahrtschiffes beachten müssen. Manche davon haben auch mit Ihrer Kabine zu tun. Ein Tipp schützt auch Ihre Privatsphäre.

Wer eine Kabine mit Balkon auf einer Kreuzfahrt hat, sollte Vorsicht walten lassen.

Besonders dann, wenn das Schiff nach offener See an einem Hafen anlegt.

Ansonsten könnte es zu einem peinlichen Malheur kommen.

Wer eine schöne Kabine mit Fenster und/oder Kabine auf Kreuzfahrt ergattert hat, der freut sich schon auf ein bisschen Ruhe und Entspannen in den "eigenen vier Wänden". Besonders nach einem anstrengenden Tag beim Sightseeing an Land oder dem Plantschen im Pool an Bord, freuen sich viele Passagiere auf den luxuriösen Komfort ihrer Kabine.

Kreuzfahrt-Kabine: Warum Sie niemals unbekleidet auf den Balkon gehen sollten

Doch auch hier sind Urlauber nicht vollkommen ungestört - und wenn Sie eine Sache vergessen, könnte es peinlich für Sie werden, warnen jetzt die Youtuber Ben und David. Die beiden sind wahre Kreuzfahrt-Experten und berichten über ihre vielen Reise-Erlebnisse auf ihrem eigenen Channel "(Kreuz-)Fahrt mit Ben & David". So erklären Sie, dass das Kabinenfenster & Co. für ungewollte Einblicke sorgen könnten. "Vergiss nicht, obwohl du nicht andere Leute sehen kannst, können dich andere immer noch auf deinem Balkon sehen", meint Youtuber David.

Auch interessant: Coronavirus: Kreuzfahrt-Mitarbeiter deckt auf - so sauber sind Kreuzfahrtschiffe wirklich.

Zudem gebe es zwar an manchen Schiffen schon getönte Scheiben, dennoch ist es bei vielen noch immer möglich, durchzuschauen. Das stellt zwar kein Problem dar, wenn man gerade auf hoher See ist, aber zu anderen Zeiten könnte es sehr unangenehm werden. "Wenn man auf Kreuzfahrt ist, sollte man immer daran denken, dass, obwohl man am ersten Tag noch auf See ist, man am nächsten Morgen buchstäblich nur wenige Meter vom nächsten Schiff anlegt."

Erfahren Sie hier: Drogen, Leichen und Exzesse: Mitarbeiter berichten von Skandalen auf Kreuzfahrtschiff.

Rücksicht auf Nachbarn: Fenstervorhänge zuziehen und Lautstärke niedrig halten

Wer dann also hüllenlos in der Kabine* oder auf dem Balkon herumspringt, der macht sich zum Gespött der Leute. Youtuber Ben kam schon mal in solch eine prekäre Situation, wie er sich erinnert: "Du stehst morgens total erholt auf und möchtest einen Blick auf die tolle Karibikinsel draußen vor dem Fenster werfen. Dabei vergisst du, dich umzuziehen, weil du gerade aufgestanden bist und da steht plötzlich drei Meter weiter auf einem Balkon jemand, der dich anschaut, als ob du total verrückt wärst."

Daher rät er jedem, sich "etwas drüberzuziehen, bevor man auf den Balkon hinausgeht". Darüber hinaus mache es ihm zufolge Sinn, abends immer die Vorhänge am Fenster zuzuziehen oder zumindest dann, bevor man sich umzieht. Außerdem sollte man auch in der Kabine* versuchen, nicht allzu laut aufzudrehen.

"Kreuzfahrtschiffe haben besonders dünne Kabinenwände und Geräusche hört man sehr gut", erklären die Experten. Egal also, ob fernsehen, plaudern oder ein sexy Stelldichein* - es empfiehlt sich daher stets, die Lautstärke etwas niedriger zu halten.

Lesen Sie auch: Aus gutem Grund: Warum Sie diese Kabine auf einer Kreuzfahrt nicht buchen sollten.

jp

Fotostrecke: Sieben Reiseziele, von Kreuzfahrten zerstört

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.