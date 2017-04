Deutsche fahren mit ihren Familien am liebsten ans Meer

Rund zwei Drittel der deutschen Familien machen am liebsten Urlaub am Meer. Deutlich weniger bevorzugen Wanderurlaub und Städtereisen.

Eis schlecken, am Strand faulenzen und die Sonne auf den Pelz scheinen lassen: Für viele Deutsche ist das die Idealvorstellung, wenn sie an den kommenden Sommerurlaub denken. Besonders Familien mit kleinen Kindern fahren gerne ans Meer - schließlich können sich die Kleinen hier den ganzen Tag teils selbst beschäftigen.

Sonne, Sommer, Strand: Deutsche Familien wollen lieber ans Meer

Sandburgen bauen, im Meer planschen und im Schatten ein wenig dösen - und am Ende des Tages sind die Jüngsten so müde, dass sie nur noch ins Bett sinken und schnell einschlummern. Dass deutsche Familien am liebsten in den Badeurlaub fahren, hat jetzt auch eine Forsa-Umfrage bestätigt.

Das Ergebnis: Wer mit Kindern verreist, macht in den meisten Fällen klassischen Strandurlaub. 68 Prozent der deutschen Eltern sprachen sich für Ferien am Meer aus.

Spitzenreiter: Deutschland beliebtes Urlaubsland für Familien

Dahinter folgen Urlaub bei Familienangehörigen oder Bekannten (27 Prozent), Wanderurlaub (26 Prozent) und Städtereisen (22 Prozent). Auch im eigenen Land machen die Deutschen gerne Urlaub.

Schließlich hat man hier keine langen Wege und es gibt viele familienfreundliche Unterkünfte. Egal ob in Freizeitparks oder Outdoor-Aktivitäten in Nationalparks - in Deutschland finden Familien viele Freizeitangebote.

Das bestätigt auch die Umfrage: Im eigenen Land machen 69 Prozent Urlaub mit Kindern, im europäischen Ausland 67 Prozent. Reisen mit den Jüngsten außerhalb Europas werden dagegen eher seltener unternommen (13 Prozent).

