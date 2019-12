Diese Reiseziele sind perfekt für Urlauber, die endlich Ruhe haben wollen

Sie haben im Urlaub am liebsten Ihre Ruhe? Dann haben wir die perfekte Auswahl an Destinationen für Sie, wo Sie richtig entspannt Ihre Reise genießen können.

Ruhe im Urlaub, keine großen Menschenmassen, Entschleunigung: Diese Form von Urlaub findet man auf der Welt immer weniger. Wir haben für Sie einige Destinationen zusammengestellt, die Ihnen helfen, endlich zur Ruhe zu kommen.

Urlaub in Bhutan: Magie garantiert

Ein Urlaub in Bhutan erinnert ein bisschen an eine Zeitreise. Erst im Jahr 1974 wurde Bhutan für Touristen geöffnet. Seither regelt das Land klar, wie Tourismus gehandhabt wird, um die traditionelle Kultur zu wahren.

Bhutan ist kein gewöhnlicher Urlaubsort. Es ist das letzte große buddhistische Königreich am Rand des Himalayas, das von Magie umgeben ist. Die beliebtesten Orte in Bhutan sind Thimphu, Paro und Punakha. Thimphu ist die Hauptstadt von Bhutan und die einzige Stadt der Welt ohne Ampel. Die Stadt ist so gestaltet, dass die Straßen durch den Verkehr nicht blockiert werden. Es gibt dort eine Fülle von Cafés, Restaurants und Souvenirläden.

Kiribati: Atemberaubende Abgeschiedenheit

Der Inselstaat im Pazifik ist etwas für Reisende, die eine Leidenschaft für das Entdecken haben, ein Abenteuer erleben möchten und richtig mit allen Sinnen in ein fremdes Land und eine fremde Kultur eintauchen wollen. Kiribati erstreckt sich über eine Vielzahl von Inseln Mikronesiens und Polynesiens und ein Großteil des Landes befindet sich gerade mal zwei Meter über dem Meeresspiegel.

Auf dem Hauptatoll Tarawa liegt die Hauptstadt Bairiki. Schnorcheln und Tauchen, Lagunen und traumhafte Strände, Abgelegenheit und Tradition - all das erwartet Besucher von Kiribati in einzigartiger Form.

Tuvalu: Prachtvolle Ruhe

Auch Tuvalu ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean, nördlich von Neuseeland, der einst Ellice Islands hieß. Es ist eines der kleinsten Länder der Welt - mit langgezogenen, weißen Sandstränden, rauschenden Palmen und einer Idylle, die Aufatmen lässt.

Wer hier Abenteuer sucht, ist an der falschen Adresse. Wer jedoch endlich seine verdiente Auszeit einlegen möchte, der ich hier genau richtig. Denn so viel Ruhe und friedvolle Pracht, wie Tuvalu zu bieten hat, findet sich weltweit wohl nur noch selten.

São Tomé and Príncipe: Inselentschleunigung

São Tomé und Príncipe ist ein afrikanischer Inselstaat nahe des Äquators. Die Demokratische Republik São Tomé und Príncipe ist eines der kleinsten Länder Afrikas - lediglich die Seychellen sind kleiner.

Urlaub in São Tomé und Príncipe sollten sich diejenigen überlegen, die gerne Vögel beobachten, Tauchen oder Mountainbiken. Zwar ist der Inselstaat nicht einfach zu erreichen, aber wer einmal dort angekommen ist, der wird die Inseln meistens für sich haben, abseits von Touristenmassen.

