Diese Spar-Geheimnisse wollen Kreuzfahrt-Unternehmen vor Ihnen geheim halten

Eine Kreuzfahrt geht ganz schön ins Geld - muss sie aber gar nicht. Denn es gibt so einige Spar-Tricks, die die Crew Ihnen nicht verrät - wir aber schon.

Wer schon einmal auf Kreuzfahrt war, der weiß, was so eine Seereise kostet. Doch wer sparen will, für den gibt es so manchen nützlichen Trick.

Mit diesen Tricks können Sie an Bord einer Kreuzfahrt bares Geld sparen

Natürlich gibt es immer wieder Sonderangebote für Kreuzfahrten und auch beispielweise die so genannten "Repo-Kreuzfahrt" sind kostengünstig. Doch auch während der Reise auf dem Schiff können Passagiere so einiges an Geld sparen. Mit ein paar Insider-Geheimnissen ist es möglich, weniger zu zahlen oder gratis Leistungen zu erlangen.

Geld sparen auf der Kreuzfahrt: Mitnahme von Getränken

Wie das Portal Travelpulse berichtet, erlauben es einige Kreuzfahrt-Unternehmen, ein paar Flaschen Wein oder Champagner mit an Bord zu nehmen, wenngleich es ihren Umsatz an Bord mindern kann. So etwa bei Carnival Cruises. Dort können Sie sich also durch die Mitnahme von eigenen Getränken an Bord Geld sparen.

Ein weiterer Tipp zum Geld sparen auf der Kreuzfahrt: Buchen Sie um

Wenn Sie Ihre Kreuzfahrt bereits gebucht haben, können Sie vorher noch umbuchen. Beachten Sie dafür den Stornierungszeitraum Ihrer Buchung. Oft geht das in einem Zeitraum von mehr als 90 Tagen bis zu Beginn der Kreuzfahrt. Dann finden sich noch kostengünstigere Alternativen für Ihre Kreuzfahrtreise.

Der Grund: Oft reduzieren Kreuzfahrt-Unternehmen die Reisepreise, je weniger Zeit bis zur Abreise bleibt. Denn oftmals stornieren andere Reisende ihre Kreuzfahrt. Diese Tickets werden dann von den Reedereien günstiger weiterverkauft.

Essen auf der Kreuzfahrt - und dabei sparen

Denken Sie daran: Das Essen auf dem Kreuzfahrtschiff ist im Preis meist komplett enthalten. Informieren Sie sich vorher, in welchem Restaurant Sie "All you can eat" gebucht haben. Dann können Sie sich nach Lust und Laune auch einfach mal zwei Schalen Suppe oder zwei Desserts gönnen.

Zudem bieten viele Kreuzfahrt-Unternehmen in ihren Getränkepaketen an, die Getränke überall an Bord mit hinzunehmen. Das ist deshalb besonders, weil meist die Getränke nur in bestimmten Restaurants oder Bars gratis sind. Auf diese Weise lässt sich also auch sparen.

