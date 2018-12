Mit diesem außergewöhnlichen Trick sparen Sie sich auf der Kreuzfahrt viel Geld

Wer an Bord einer Kreuzfahrt Bargeld benötigt, kann die hohen Gebühren an den Geldautomaten mit kleinen Tricks umgehen. Hier erfahren Sie, wie das geht.

Meist kann man auf der Kreuzfahrt mit einer Guthabenkarte bezahlen, doch für Landgänge braucht man doch mal etwas Bargeld. Dieses Bargeld zu bekommen, kostet an Geldautomaten auf Kreuzfahrtschiffen meist erhöhte Gebühren. Doch diese können Sie mit ein paar Tricks umgehen.

Kreuzfahrt-Trick 1: Geldabheben im Casino

Auf vielen Kreuzfahrtschiffen bekommen Passagiere Guthabenkarten, auf die sie ein bestimmtes Guthaben laden und damit an Bord bezahlen können. Wenn Sie am Ende der Reise noch einiges an Guthaben auf der Karte haben, müssen Sie es nicht einfach verprassen. Doch auch das Bordpersonal zahlt das restliche Guthaben nicht einfach in Bar aus.

Aber auch hier gibt es einen Trick, wie Sie Bargeld zurückbekommen: Gehen Sie ins Casino und stecken Sie Ihre Karte in einen Spielautomaten. Dann setzen Sie Ihr Geld im Spiel ein, ohne dass Sie wirklich spielen. So wird das Guthaben gewissermaßen auf den Spielautomaten übertragen. Anschließend können Sie einfach auf "Auszahlen" drücken. Sie bekommen ein Ticket, das Sie einfach an der Kasse vorzeigen und sich vom Casinopersonal bar auszahlen lassen können.

Kreuzfahrt-Trick 2: Geldabheben mit Kreditkarte

Gebühren beim Geldabheben auf der Kreuzfahrt zu umgehen, funktioniert auch oftmals mit bestimmten Kreditkarten. Denn diese ermöglichen es häufig, sich weltweit gebührenfrei Bargeld an Geldautomaten abzuheben. Informieren Sie sich im Vorfeld, ob dies mit Ihrer Kreditkarte möglich ist.

Übrigens: Meist ist sogar eine Auslandskrankenversicherung während der Kreuzfahrt mit der Kreditkarte gewährleistet.

