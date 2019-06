Bei diesen europäischen Billig-Airlines sind Snacks und Drinks am teuersten

Für Passagiere, die über den Wolken Hunger oder Durst verspüren, kann der Flugzeug-Snack schnell teuer werden. Hier erfahren Sie, welche Airlines am teuersten sind.

Seit Kurzem bietet die Airline Eurowings keine kostenlosen Snacks mehr innerhalb der Economy Class an. Die Fluggesellschaft schließt sich hiermit einem Markttrend der Branche an und setzt auf Einsparung oder Monetarisierung durch kostenpflichtige Verpflegung.

In welchem Billigflieger aber muss am tiefsten in die Tasche gegriffen werden? Dies hat die Reiseplattform FromAtoB untersucht. Analysiert wurden die aktuellen Preise für Getränke und Snacks in zehn europäischen Billigfliegern.

Besonders starke Preisunterschiede beim Biergenuss in der Luft

Passagiere, die statt obligatorischem Tomatensaft eher Lust auf ein Bier verspüren, sind am besten in den Billigfliegern aus Deutschland aufgehoben. Bei TUIfly und Eurowings kann die kleine Dose (0,33 l) für drei Euro erstanden werden.

Der Liter Bier kostet hochgerechnet 9,09 Euro. Doppelt so viel (18,18 Euro pro Liter) nimmt die britische Airline easyJet, bei der Fluggäste sechs Euro für eine kleines Bier entrichten müssen. Auch die Reisenden der irischen Fluggesellschaft Ryanair müssen tief in die Tasche greifen und löhnen immerhin noch 5,50 Euro.

Lesen Sie hier: Toter Hase auf Landebahn sorgt für 14 Stunden Verspätung an Flughafen.

Eurowings verkauft die teuerste Cola, Air Baltic das teuerste Wasser

Die günstigsten nicht-alkoholischen Erfrischungen gibt es für Passagiere von easyJet, TUIfly, Wizzair und SunExpress. Bei den vier Airlines bezahlt man 2,50 Euro für einen halben Liter Wasser. Air Baltic verlangt den gleichen Preis für 0,33 Liter. Ein Liter Wasser kostet bei der lettischen Fluggesellschaft mit 7,58 Euro also mehr als doppelt so viel wie bei bei easyJet, TUIfly und Co.

Die Preise für Cola und Kaffee bewegen sich in den untersuchten Fluglinien auf einem ähnlichen Niveau. In allen Maschinen bekommt man koffeinhaltigen Getränke für einen Preis zwischen 2,50 und drei Euro. Bei Cola unterscheidet sich allerdings das Preis-Leistungs-Verhältnis in den deutschen Fliegern: Während man bei TUIfly sechs Euro für den Liter berappen muss, kostet dieser bei Eurowings zehn.

Lesen Sie hier: Vorsicht vor Betrugsmasche: Warum Sie Ihr Smartphone nie am Flughafen aufladen sollten.

SunExpress bietet die preiswertesten Snacks an

Sowohl süße als auch salzige Snacks sind in den türkischen Flugzeugen von SunExpress am erschwinglichsten. Hochgerechnet auf 100 Gramm zahlen Passagiere hier zwei Euro für einen Twix-Riegel und fünf Euro für die Portion Chips. Bei Vueling müssen Fluggäste hingegen 6,56 Euro für 100 Gramm Schokolade springen lassen, während Reisende bei Norwegian, Pegasus und Wizz Air 7,50 Euro für 100 Gramm Chips zahlen.

Wem der Sinn nach einer vollwertigeren Mahlzeit steht, ist bei Wizz Air allerdings gut aufgehoben. Unter allen analysierten Airlines bietet das ungarische Unternehmen die günstigsten Sandwiches an. Vier Euro kostet hier das mit Putenbrust belegte Baguette. Norwegian fordert für das Sandwich 2,50 Euro mehr. Auch beim spanischen Unternehmen Vueling zahlt man zwar 6,50 Euro, bekommt hierfür allerdings ein Club Sandwich.

Lesen Sie hier: Mit diesen zehn Tipps schlafen Sie auf dem Flug wie ein Baby.

Produktübergreifend ist TUIfly am günstigsten

Vergleicht man abschließend die Warenkörbe der zehn Billigflieger, bekommen die Reisenden von TUIfly am meisten für ihr Geld. Insgesamt zahlen die Passagiere der Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Hannover 35,84 Euro für alle analysierten Artikel.

Norwegian Airlines fordert mit 52,09 Euro den höchsten Preise für die komplette Snack-Palette. Fluggästen mit Hunger und Durst ist ein Menü-Angebot zu empfehlen: In fast allen Airlines ist eine Kombination aus mehreren Produkten zu einem reduzierten Preis erhältlich.

Lesen Sie hier: Flugbegleiter wird mit weinendem Baby konfrontiert - seine Reaktion rührt zu Tränen.

Preisübersicht: So teuer sind Getränke bei Billig-Airlines

Airine Wasser Cola Kaffee Bier Air Baltic 2,50 € 3,00 € 3,00 € 6,00 € easyJet 2,50 € 2,50 € 3,00 € 6,00 € Eurowings 3,00 € 2,50 € 2,50 € 3,00 € Norwegian 3,00 € 3,00 € 3,00 € 5,50 € Ryanair 3,00 € 2,50 € 3,00 € 5,00 € SunExpress 2,50 € 3,00 € 2,00 € - Vueling 2,10 € 2,80 € 2,60 € 3,60 € Pegasus 3,00 € 3,00 € 3,00 € 5,00 € TUIfly 2,50 € 3,00 € 2,00 € 3,00 € Wizz Air 2,50 € 2,50 € 2,50 € 4,50 €

Preisübersicht: So teuer sind Snacks bei Billig-Airlines

Airline Backwaren Preis (Portion) Chips Preis (Portion) Schokobar Preis (Portion) Air Baltic Hot and tasty chicken and cheese panini 5,00 € Pringles 2,50 € Twix Xtra 2,50 € easyJet Chicken, Cheese & Olive Sandwich 6,00 € Pringles 2,50 € Twix 2,00 € Eurowings Mediterrane Laugenstange mit Hähnchenbrust 5,00 € Pringles 2,50 € Snickers 2,00 € Norwegian Smoked Ham & Cheese Sub Roll 6,50 € Boxer Chips 3,00 € Twix Xtra 2,50 € Ryanair Chicken & Veg Seeded Panini 5,50 € Pringles 2,50 € Twix 2,00 € SunExpress Turkey Breast Bagel 4,50 € Boxer Chips Paprika 2,00 € Twix Xtra 1,50 € Vueling Club Sandwich 6,50 € Pringles 2,50 € Kit Kat 2,50 € Pegasus Chicken Sandwich 5,00 € Pringles 3,00 € Snickers 2,00 € TUIfly Laugen-Dreieck 4,50 € Pringles 2,50 € Twix 1,50 € Wizz Air Turkey Baguette 4,00 € Pringles 3,00 € Snickers 1,50 €

Auch interessant: Fliegen mit Hund: Was muss ich beachten?