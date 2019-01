Mit diesen Tricks sparen Sie auf jeder Kreuzfahrt bares Geld

Kreuzfahrten sind voll im Trend, aber leider kein günstiges Vergnügen. Wie Sie dennoch viel Geld sparen können, erfahren Sie hier.

Sie wollen nicht jeden Tag am gleichen Strand gammeln, sondern etwas sehen von der Welt? Gleichzeitig genießen Sie aber auch Komfort, Unterhaltung und gutes Essen? Dann ist eine Kreuzfahrt das Richtige für Sie. Das ist Ihnen zu teuer? Muss nicht sein. Mit ein paar Kniffen sparen Sie bares Geld.

Inklusiv-Angebot des Kreuzfahrt-Anbieters prüfen

Überlegen Sie vorher, was Ihnen wichtig ist und gleichen Sie dies mit dem Inklusiv- Angebot des Kreuzfahrt-Anbieters ab. Was ist inbegriffen? Was können Sie dazu buchen? Was müssen Sie vor Ort bezahlen? Je mehr Sie vorher schon einplanen können, desto weniger müssen Sie auf der Reise beachten. Kleine Extraausgaben summieren sich sonst schnell zu großen Beträgen, die die Urlaubskasse schröpfen. Eine Kostenfalle sind hier sicherlich die Getränke. Müssen Sie für jeden Espresso, Cocktail und das Extra-Glas Wein am Abend bezahlen, wird es richtig teuer.

Kabinenwahl kann ins Geld gehen

Genauso wie im Hotelurlaub ein Zimmer mit Meerblick teurer ist, müssen Sie auch auf einer Kreuzfahrt je nach Lage der Kabine unterschiedlich viel bezahlen. Besonders teuer sind Kabinen mit Balkon, aber auch ein einfaches Fenster schlägt schon ordentlich zu Buche. Wenn Sie ein knappes Budget haben, sollten Sie sich auf eine Innenkabine beschränken, die viel günstiger, aber gleichzeitig auch oft geräumiger ist.

Halten Sie sich nur zum Schlafen und Zurechtmachen hier auf, kann das völlig ausreichen - besonders auf Kreuzfahrten in kälteren Gefilden. Achten Sie dann aber darauf, ob die Kabine über Restaurants, Nachtclubs oder anderen öffentlichen Bereichen liegt. Lärmunempfindliche Passagiere können hier noch einmal sparen, sensible Reisende sollten lieber passen. Auch Kreuzfahrer, die unter Seekrankheit leiden, sind im Nachteil. Für sie ist eine Kanine mit Balkon oder Fenster empfehlenswert und dann auch ihr Geld wert. Eine spannende Alternative in diesem Fall: Innenkabinen mit virtuellen Bullaugen. Auf diesen werden Live-Bilder von draußen gezeigt und so ein echtes Bullauge simuliert.

Auf der Kreuzfahrt: Nutzen Sie Getränke-Angebote an Bord

Wenn das Inklusiv-Angebot etwas dürftig ist oder Sie vor der Buchung doch nicht darauf geachtet haben, können Sie an Bord dennoch sparen. Auf den meisten Kreuzfahrten bieten die Bars an Bord Happy-Hours an, während derer Cocktails, Longdrinks und Co. teilweise deutlich günstiger sind. Während des Essens sind die Getränke meist gratis.

Wer jetzt besonders schlau sein will und einfach Getränke vom Landgang mitbringen will, der wird schnell enttäuscht. Vereinzelt wird das zwar geduldet, aber meist nur in sehr geringen Mengen. Heißt: Eine Flasche Wasser darf man oft mit an Bord nehmen, aber das Sixpack Bier muss draußen bleiben. Wollen Sie sich eine örtliche Spezialität mit nach Hause nehmen, können Sie diese abgeben und beim Check-Out wieder auslösen.

Die Meinungen darüber, ob das Wasser aus dem Hahn auf einer Kreuzfahrt trinkbar ist, gehen übrigens auseinander. Die meisten Reedereien raten davon ab, das Leitungswasser zu trinken, da es aufbereitet, in großen Tanks gelagert und zum Schutz vor Keimen gechlort wird. Das ist zwar nicht giftig, schmeckt aber nicht besonders gut und kann empfindlichen Menschen auf den Magen schlagen. Es ist also besser, an Bord abgefülltes Wasser zu trinken.

Landgänge bei einer Kreuzfahrt selbst organisieren

Sobald das Schiff am Hafen angelegt hat, strömen die Passagiere an Land, um die Gegend zu erkunden. Dafür können Sie die angebotenen Ausflüge an Bord buchen, diese haben in der Regel aber recht happige Preise. Alternativ sollten Sie sich vorher informieren und den Ort auf eigene Faust erkunden, wenn keine Sicherheitsbedenken dagegen sprechen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem fairen Taxifahrer können Sie hier ordentlich sparen und Ihr Urlaubsziel hautnah erleben. Aber: Gerade wenn beliebte Sehenswürdigkeiten besucht werden, kann sich der gebuchte Ausflug auch lohnen. Reisegruppen werden häufig am Eingang bevorzugt und so sparen Sie sich lästiges Anstehen.

Wer vor und während der Kreuzfahrt etwas genauer plant und auf Angebote achtet, kann auch mit einem schmaleren Geldbeutel eine schöne Zeit verbringen.

