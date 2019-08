Drei Menschen an gefährlichstem Strand der Welt von Hai angegriffen - innerhalb von 24 Stunden

Haiangriffe gibt es in Florida recht häufig. (Symbolbild)

Es ist kaum zu glauben, hat sich aber so zugetragen: An einem beliebten Strand wurden innerhalb von 24 Stunden drei Menschen von einem Hai angegriffen.

Es handelt sich um New Smyrna Beach im Bezirk Volusia County im US-amerikanischen Florida. Die Stadt gilt bereits seit Längerem als "Welthauptstadt der Haiangriffe". Am vergangenen Wochenende (3.8.) hat sie diesem Ruf alle Ehre gemacht.

Florida: Drei Menschen von Haiangriffen betroffen - an einem einzigen Wochenende

Eine 20-jährige Surferin sei laut dem Portal CNN als erste angegriffen und von einem Hai ins Handgelenk gebissen worden. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde festgestellt, dass die Verletzungen nicht lebensbedrohlich seien.

Nur etwa eine halbe Stunde später traf es einen 21-jährigen Surfer: Ihn erwischte der Hai am rechten Fuß, der Verletzte habe laut Berichten den Transport ins Krankenhaus jedoch abgelehnt. Weniger als 24 Stunden danach wurde ein 51-Jähriger gebissen. Er habe sich im knietiefen Wasser befunden, wie es heißt. Ein etwas mehr als ein Meter langer Hai habe ihn am Fuß erwischt, woraufhin er ihn mit dem anderen Fuß getreten habe und dieser weggeschwommen sei.

Lesen Sie hier: Hai-Attacken: An diesen Stränden passieren sie am häufigsten.

Der Grund, warum so viele Menschen an dem Strand in Florida gebissen werden, liegt wohl daran, dass sich dort viele Köderfische im Wasser befinden. Doch sei der Strand auch bei Surfern sehr beliebt, wodurch es schnell passieren könne, dass es zu Haiangriffen käme.

Die Haie seien bei den Angriffen nicht identifiziert worden, auch nicht, ob es sich um den gleichen Hai gehandelt habe. Laut Experten trauen sich aber auch sehr große Haie ins seichte Wasser nahe dem Ufer. Ob der Hai jedoch Köderfische jagte oder gezielt die Menschen angriff, ist ebenfalls nicht geklärt.

An diesen Stränden kommt es zu den meisten Hai-Attacken weltweit

New Smyrna Beach, Florida, USA New South Wales, Australien Second Beach, Port St. Johns, Südafrika Fletcher Cove, Solana Beach, Kalifornien, USA Makena, Maui Pernambuco, Brasilien Sharm El Sheik, Ägypten

Auch interessant: Killerwale verfolgen Schwimmerin im Meer - und vielen wird beim Zusehen unwohl.

sca