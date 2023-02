Gewinnen Sie ein traumhaftes Wochenende in Disneyland Paris

Von: Philipp Mosthaf

Erleben Sie eine unvergessliche Reise ins Disneyland Paris und gewinnen Sie mit Ravensburger ein Wochenende für vier Personen. © CITAlliance / PantherMedia

Disney feiert in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum. Gewinnen Sie mit Ravensburger ein unvergessliches Wochenende in Disneyland Paris mit der ganzen Familie.

Seit 100 Jahren begleiten Disney und seine Helden unser Leben. Generationen wurden mit Disney groß und werden es immer noch. Disney begeistert mit Geschichten, die uns zeigen, dass wir niemals aufgeben sollten. Die Filme entführen in eine Welt, die uns träumen lässt und unseren Abenteuergeist weckt. 2023 feiert Disney 100-jähriges Jubiläum. 100 Jahre Disney – das sind all die Klassiker von Micky Maus über Toy Story bis hin zu neuen Leinwandhelden wie Elsa, die Eiskönigin.

Hier teilnehmen

Erleben Sie jetzt Ihre Kindheitshelden oder die Ihrer Kinder hautnah. Ravensburger schickt Sie für ein einmaliges Wochenende ins Disneyland Paris. Freuen Sie sich auf einen exklusiven Aufenthalt zum „Weekend of Wonder“ vom 8. bis 10. Dezember für vier Personen.

Was Sie dafür tun müssen? Nehmen Sie einfach am Ravensburger-Gewinnspiel teil und mit etwas Glück geht es im Dezember nach Paris.

Ravensburger lädt ein zu einem Wochenende in Disneyland Paris

Erleben Sie nicht nur Disney-Stars und die Abenteuerwelt von Disneyland Paris. Der Gewinn enthält noch weitere atemberaubende Leistungen:

4 Eintrittskarten für je drei Tage im Disneyland® Park und Walt Disney Studios® Park

2 Übernachtungen in einem Standard-Zimmer im Disney Hotel New York - The Art of Marvel

Exklusives Frühstück

Mittag- und Abendessen

Gala-Dinner am Samstagabend

Unter allen Teilnehmern verlost Ravensburger zudem dreimal das Disney Puzzle mit 40.000 Teilen sowie 98 Disney-Überraschungspakete.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.