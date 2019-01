Endlich haben Forscher herausgefunden, was diese mysteriösen Statuen bedeuten

Forscher haben die mysteriösen Statuen auf den Osterinseln genauer analysiert und endlich herausgefunden, was es mit den Anordnungen auf sich hat.

Forscher der Binghamton Universität in New York haben die Standorte der Moai auf den Osterinseln analysiert und sich gefragt, ob es an der Verfügbarkeit des Materials lag, wo die Statuen genau errichtet wurden. Was ihnen auffiel, war dabei die Nähe von Süßwasserquelle zu den Steinstatuen.

Mysteriöse Statuen der Osterinseln: Endlich weiß man, wieso sie dort stehen

Auch interessant: Mysteriöse Steinkrüge in Laos: Welches Geheimnis verbirgt sich dahinter?