Entdecken Sie Athen: Die Schönheit der griechischen Metropole

Moderne Weltstadt und antikes Zentrums zugleich: Athen zählt zu den meistbesuchten Städten Europas - und ist im Frühjahr das ideale Reiseziel.

Kulturell bedeutsame Geschichte, warmes Klima und einzigartiges Flair machen Athen zum perfekten Ziel für einen Städte-Trip. Das weiße Häusermeer, idyllische Inseln und antike Tempel sind schon aus dem Flugzeug zu sehen. Im Anflug auf Athen offenbart sich Reisenden die malerische Vielfalt der griechischen Hauptstadt.

Frühling - die perfekte Reisezeit für Athen

Berge und Strände umgeben die Stadt mit der antiken Geschichte. Das warme und angenehm sonnige Frühjahr zwischen April und Mai mit Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad ist die ideale Reisezeit für eine Städtereise nach Athen. Straßencafés zieren den Weg auf einem Spaziergang durch die Stadt. Die gute Verkehrsanbindung macht sich schon bei der Ankunft am Flughafen bemerkbar.

Athen, die Stadt der Philosophie und Demokratie

"Ich weiß, dass ich nichts weiß": Sokrates, der als Begründer der Philosophie gilt, lebte in Athen und war einer der begeistertsten Verfechter der Demokratie. Athen hatte sein politisches und gesellschaftliches Zentrum auf dem Marktplatz. Die Agora war in Athen der Versammlungsplatz der Stadt - ein Besuch ist unbedingt zu empfehlen.

Historische Stätten und Tempel zählen in Athen zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Der antike Kern Athens ist die Akropolis. Sie gehört zum Pflichtprogramm für Athen-Touristen. Bei einer organisierten Führung bekommen Reisende einen guten Überblick über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Athen. Das Dionysos-Theater liegt am Südhang der Akropolis. Pnyx ist ein Hügel westlich der Akropolis mit herrlicher Aussicht.

Der antike Staatsfriedhof Athens im Stadtteil Kerameikos ist ein malerischer Ort und auch den Thiseion, Griechenlands besterhaltenen antiken Tempel, sollten Athen-Besucher besichtigen. Sehenswert sind der weltberühmte Turm der Winde, die Kirche Panagia Gorogepikoos, das Panathenäische Stadion sowie das archäologische Nationalmuseum.

Kulinarisches Athen und Nachtleben

Athen wird nie langweilig. Im Thissío-Viertel trifft sich die Jugend zu Konzerten oder Ausstellungen moderner Kunst. Die Plaka ist einer der ältesten Stadtteile Athens - und ihr Flair für manch einen unübertroffen. Und die Plaka ist neu aufgeblüht: Das Viertel ist mittlerweile weitestgehend verkehrsberuhigt und wurde in den 1990er Jahren restauriert.

Zum Sonnenuntergang sollten Besucher die kleinen Gassen am Fuße der Akropolis entlangspazieren. Sehr idyllisch und ab und zu nicht ganz so überlaufen, lässt sich hier ein Aperitif genießen. Dann geht es weiter in eine der bodenständige Tavernen mit guter und günstiger Hausmannskost. Sie bieten traditionelle Speisen an: Saftiges Bifteki, herzhafter Feta-Käse und klassische Moussaka, dazu ein Glas Retsina und zum Abschluss den einen oder anderen Ouzo.

Doch ebenso gut schmeckt auch die "neue" Küche Griechenlands: Mit moderneren und internationalen Gerichten kann können die Restaurants in Athen mithalten.

Alle Infos zu Athen

Athen ist die Hauptstadt von Griechenland und die größte und bevölkerungsreichste Stadt des Landes. Sie ist voll von antiken und kulturellen Highlights.

Einwohnerzahl: rund 4 Millionen (Gemeinde Athen)

Flughafen: Internationaler Eleftherios-Venizelos-Flughafen Athen (ATH)

Kultur: Athens Festival (jährlich zwischen Mai und Oktober), Nationaltheater, Iródion (Herodes-Atticus-Theater)

Kulinarische Genüsse auf griechisch: Bifteki, gefüllte Weinblätter, Feta-Käse, Moussaka, Gyros, Baklava, Ouzo, Mokka, Retsina

Sightseeing-Highlights: Akropolis und Akropolis-Museum, Dyonysus-Theater, Tempel des Zeus, Pnyx (Hügel westlich der Akropolis), Hadrianbibliothek, Thiseion

Tipp: Durch die warmen Temperaturen in der griechischen Stadt haben die meisten Geschäfte während der Mittagszeit von etwa 13 Uhr bis 15.30 Uhr geschlossen (v.a. im Sommer).

Von Simona Asam