Fliegen als Familie: Regeln der Airlines im Überblick

Mit dem Flieger in den Familienurlaub: Das ist stressig für Eltern und Kinder - und mitunter teuer. Die Airlines bieten teils Rabatte und befördern Sondergepäck für Kinder kostenlos.

Berlin - Eine Reise mit dem Flugzeug ist nicht nur für Kinder eine große Sache. Auch den Eltern stellen sich viele Fragen: Was darf alles gratis mit - Kinderwagen, Babyschale fürs Auto und auch ein Reisebettchen? Wie viel Gepäck ist kostenlos?

Generell gilt: Für Kinder ab zwei Jahren müssen Eltern einen eigenen Sitzplatz buchen, für kleinere Kinder ist dies freiwillig. Entscheidend ist das Alter bei Antritt des Rückflugs. Für Kleinkinder zahlen Eltern dabei meist nur einen Bruchteil des regulären Ticketpreises. Auch Sondergepäck lässt sich oft kostenfrei aufgeben. Doch je nach Airline gibt es große Unterschiede. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Ticketpreis: Kinder unter zwei Jahren ohne eigenen Sitzplatz zahlen eine Servicepauschale, die abhängig von der Streckenlänge ist. Kinder bis elf Jahre erhalten auf den regulären Flugpreis einen Rabatt von 20 Prozent.

Gepäck: Kinder bis zwölf Jahre dürfen wie Erwachsene ein Freigepäckstück mit bis zu 23 Kilogramm kostenlos mitnehmen. Ein Sondergepäckstück wie Kinderwagen oder -bett sind pro Kind gratis.

Ticketpreis: Kinder unter zwei Jahren zahlen 15 bis 20 Prozent des Flugpreises. Ältere Kinder bis zwölf Jahre erhalten 20 Prozent Ermäßigung.

Gepäck: Ein Freigepäckstück gibt es für Kinder bis elf Jahre - außer beim Tarif Economy Light. Gebührenfrei fliegen sowohl Buggys und Kinderwagen, Kindersitze als auch Reisebettchen mit.

Ticketpreis: Mit dem Family-Extra-Tarif gibt es 50 Prozent Rabatt auf Aufgabegepäck und das kostenpflichtige Priority Boarding für Kinder zwischen 2 bis 15 Jahren - die Eltern müssen dafür jedoch den normalen Service buchen. Kinder bis zwei Jahre reisen mit der Airline für 20 Euro, ältere Kinder zahlen den vollen Flugpreis.

Gepäck: Eltern dürfen einen Kinderwagen sowie einen Kindersitz oder eine Babytragetasche kostenlos mitnehmen. Weitere Ausstattung mit einem Gewicht bis 20 Kilogramm kann kostenpflichtig aufgegeben werden.

Ticketpreis: Kleinkinder unter zwei Jahren zahlen pro Flug 15 Euro auf internationalen Kurz- und Mittelstreckenflügen und 50 Euro auf der Fernstrecke. Ältere Kinder zahlen den regulären Flugpreis.

Gepäck: Kinder unter zwei Jahren haben auf Flügen im Pure-Tarif keinen Anspruch auf Freigepäck, beim Perfect-Tarif erhalten sie bis zu 20 Kilogramm Freigepäck. Die Beförderung von Kinderwagen, Buggys und Kindersitzen ist gratis, sollte aber angemeldet werden. Kinderbetten sind abhängig vom Gewicht gebührenpflichtig.

Ticketpreis: Kinder unter zwei Jahren zahlen eine Pauschalgebühr von 28 Euro. Ältere Kinder zahlen den vollen Preis.

Gepäck: Zwei Gegenstände wie Kinderwagen oder Kindersitz sind gratis. Kinder über zwei Jahre dürfen wie ein Erwachsener ein Handgepäckstück ohne Gewichtsbeschränkung mitnehmen.

Ticketpreis: Kleinkinder unter zwei Jahren erhalten zahlen 10 Prozent des regulären Preises. Das Kind kann dann auf dem Schoß der Eltern mitfliegen.

Gepäck: Zusätzlich zum eigenen Handgepäck dürfen Eltern Pflegeutensilien für Kleinkinder mitführen. In der Economy, Premium und Business Class erhalten Kinder unter zwei Jahren 10 Kilogramm Freigepäck - Kinder unter zwölf Jahren sogar 25 bis 30 Kilogramm abhängig vom Tarif. Ab einem Alter von zwei Jahren gelten dieselben Regeln wie bei Erwachsenen. Zwei Sondergepäckstücke wie Buggy oder Babybett fliegen kostenlos mit.

Ticketpreis: Kleinkinder unter zwei Jahren ohne eigenen Sitzplatz zahlen 10 Prozent des regulären Flugpreises. Für Kinder bis elf Jahre gibt es einen Kindertarif - in nahezu allen Tarifen fliegen sie dabei für 75 Prozent des normalen Ticketpreises.

Gepäck: Babys unter zwei Jahren haben außer beim Economy-Light-Tarif Anspruch auf ein freies Gepäckstück bis 23 Kilogramm. Außerdem können Familien einen Buggy, Kinderwagen oder Autositz kostenlos aufgeben.

+ Bitte anschnallen: Für Kinder über zwei Jahre müssen Familien einen eigenen Sitzplatz buchen, kleinere dürfen auf dem Schoß mitfliegen. © Andreas Wiese

Sie dürfen eher an Bord, ohne dafür extra zahlen zu müssen. Das gilt etwa für Lufthansa, Condor, Easyjet und Tuifly. Eine Sitzplatzreservierung ist dagegen oft nicht umsonst. Wer also ganz sicher sein will, dass die Familie im Flieger zusammensitzt, muss dafür Zusatzkosten einkalkulieren. Bei einigen Fluggesellschaften wie Eurowings, Air Berlin, Condor und Lufthansa ist eine Reservierung in manchen Tarifen aber gratis. Eine Besonderheit gibt es bei Ryanair: Eltern mit Kindern unter zwölf Jahren müssen ab dem 1. September beim Buchen Sitzplätze reservieren. Ein Erwachsener zahlt dabei vier Euro, für die Kinder kostet es nichts.