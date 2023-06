Flugbegleiter warnt: Warum Sie die Tasche am Vordersitz nicht nutzen sollten

Von: Franziska Kaindl

Wo wird man den Müll im Flugzeug nur am besten los? Viele wählen dafür die Tasche am Vordersitz. Darum warnt ein Flugbegleiter davor, diese für andere Dinge zu nutzen.

In der Tasche am Vordersitz finden Flugpassagiere häufig eine Broschüre mit den Sicherheitshinweisen oder dem Bordmenü – sie wird aber auch gerne genutzt, um eine Wasserflasche oder andere Utensilien während des Fluges zu verstauen. Wenn es nach einem Flugbegleiter geht, sollten Sie aber lieber ganz und gar die Finger davon lassen.

„Kotztüten, Unterhosen, Socken“: Flugbegleiter warnt vor Tasche am Vordersitz

In einem Thread auf der Diskussionsplattform Reddit fragte ein User vor einiger Zeit, welche „verstörenden Geheimnisse“ Passagiere über das Fliegen wissen sollten. Ein User namens „HausOfDarling“, der (oder die) laut eigenen Aussagen ein Flugbegleiter oder Flugbegleiterin für Langstreckenflüge sei, hatte da eine ganze Liste von Punkten anzumerken – einer davon scheint sich aber besonders ins Gedächtnis eingebrannt zu haben, denn er wurde von verschiedenen Medien aufgegriffen – auch heute noch, obwohl der Thread bereits fünf Jahre alt ist. „HausOfDarling“ erklärt nämlich die Tasche am Vordersitz zum schmutzigsten Ort im Flugzeug und warnt vehement: „Ich empfehle IMMER, niemals, niemals, niemals etwas in die Sitztaschen zu stecken oder diese zu benutzen.“ Sie würden zwar nach dem Flug vom Müll befreit werden, aber niemals wirklich gereinigt.

„Ich habe schon alles Mögliche aus ihnen herausgezogen oder gesehen“, so „HausOfDarling“. Darunter schmutzige Taschentücher, Kotztüten, Unterhosen, Socken, Kaugummi, halb gelutschte Bonbons oder Apfelkerne. Offenbar gibt es fast nichts, dass nicht schon einmal in einer der Sitztaschen gesteckt hat. „Und beim nächsten Flug steckt man dann sein Telefon, den Laptop oder das iPad hinein.“

Zugegeben, der Gedanke sorgt für einen flauen Magen: Man stelle sich vor, man steckt seine Kopfhörer in eine Sitztasche, in der vorher bereits schmutzige Taschentücher gesteckt haben – und die Sitztasche wurde danach nie wirklich gereinigt. Bakterien oder Keime, die sich nun auf den Kopfhörern befinden, können auch ganz einfach an die Finger oder ins Gesicht gelangen.

Flugzeuge werden meistens nur oberflächlich gereinigt

Auch der Pilot Patrick Smith erklärte bereits gegenüber dem Branchenportal Travel + Leisure, dass Flugzeuge in der Regel nur alle vier bis sechs Wochen gründlich gereinigt werden. In der Zeit dazwischen wird weniger sorgfältig geputzt: „Die Kabinen werden vor jedem Flug gereinigt, aber bei einem schnellen Umstieg, wenn man nur 15 oder 20 Minuten Zeit hat, ist das eher oberflächlich.“ Auffälliger Schmutz und Essensreste würden entfernt werden, aber niemand würde die Stellen desinfizieren. Keime können also weiterhin ihr Unwesen treiben.

In dieser Hinsicht hatte die Corona-Pandemie zumindest ein Gutes: Sie dafür gesorgt, dass Flugzeuge nun deutlich besser gereinigt werden. So werden auch mehr Desinfektionsmittel auf den Fußböden verwendet, wie David Krause, Inhaber von SyQuest USA, einem Hersteller von Reinigungsmitteln für Flugzeuge, laut Travel + Leisure erklärte. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, sollte von der Sitztasche vielleicht trotzdem lieber die Finger lassen.