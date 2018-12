Flugbegleiter verraten Geheimnisse über das Fliegen, die Sie nicht kennen - es aber sollten

Flugbegleiter erleben in ihrem Job so einiges. (Symbolbild)

Fliegen ist für Reisende meist mit Vorfreude verbunden, nähert man sich doch dem Urlaubsziel. Aus Sicht von Flugbegleitern sieht die Sache oft ganz anders aus.

Eine Reise mit dem Flugzeug stellt für viele Menschen ein Highlight da, die Aufregung steigt, da man sich dem lang ersehnten Urlaubsziel nähert. Doch aus einem anderen Blickwinkel sieht es anders aus: Für Flugbegleiter kann der Job schon mal stressig werden - und auch Passagiere empfinden Fliegen manchmal als unangenehm.

Flugbelgleiter enthüllen Geheimnisse rund ums Fliegen

In einem Reddit-Thread, der bereits vor einiger Zeit erstellt wurde, aber noch immer relevant ist, enthüllten Menschen, die der eigenen Aussage zufolge Flugbegleiter sind, einige der weniger glamourösen Aspekte des Fliegens, die man als Passagier meist nicht mitbekommt. Die Frage des Threads an die Flugbegleiter: "Was wissen Passagiere (nicht)?"

Die Antworten sind so zahlreich wie vielfältig. So schrieb ein User, man solle sich gar nicht erst die Mühe machen, zerbrechliches Gepäck zu kennzeichnen: "Eine als zerbrechlich gekennzeichnete Tasche wird genauso herumgeworfen wie jede andere Tasche."

Ein anderer gibt Tipps, wie man am besten den Weg zum Notausgang findet: "Zählen Sie am besten die Sitzlehnen bis zum nächsten Ausgang. Es kann nämlich gut sein, dass Sie ihn bei einem Notfall von Ihrem Sitz aus nicht sehen können."

Ein weiterer Flugbegleiter hat eine beruhigende Nachricht für alle Menschen mit Flugangst: "Bei Turbulenzen ist es fast unmöglich, ein Flugzeug zum Absturz zu bringen. Turbulenzen sind nur deshalb gefährlich, weil diejenigen Passagiere in der Kabinen herumfliegen könnten, die nicht angeschnallt sind. Die meisten Unfälle passieren beim Start und der Landung."

Eine Flugbegleiterin erklärte, dass es tagtäglich zahlreiche, nicht selten ekelhafte Zwischenfälle im Flugzeug gebe. "Bei meinem letzten Flug verrichtete ein älterer Mann aus Versehen auf dem Boden sein großes Geschäft, trat hinein und ging weiter, als wäre nichts gewesen. Gehen Sie also auf keinen Fall barfuß!"

