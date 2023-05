Im Flugzeug nicht angeschnallt – Droht ein Bußgeld?

Wie ist es rechtlich?

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Yannik Lurz schließen

Weitere schließen

In vielen Flugzeugen gilt Anschnallpflicht. Wenn man den Gurt nicht anlegt – droht dann ein Bußgeld? In einem TikTok-Video kündigt eine Crew genau das an.

Ein virales TikTok-Video zeigt einen Flugbegleiter, der die Passagiere vor einer Strafe warnt: Wer sich zu früh abschnalle, müsse 39,99 Euro bezahlen. Die Airline belaste direkt die Kreditkarte der Tunichtgute. Aber stimmt das – gibt es eine Strafe für zu frühes Abschnallen im Flugzeug? Wir haben uns auf die Suche nach dem Ursprung des Videos gemacht und gefragt: Wie ist die Rechtslage und wie handhaben das die Airlines?

Flugbegleiter macht Ansage: knapp 40 Euro für zu frühes Abschnallen

Das TikTok-Video sammelte bisher (Stand: 11. Mai 2023) rund drei Millionen Aufrufe. Die Plattform gibt kein Upload-Datum an. Doch ein Quellenverweis zeigt: Die Aufnahmen stammen von YouTube. Der Urheber lud das Video am 27. Oktober 2014 hoch. Der Ton des Flugbegleiters klingt humorvoll. Meint er seine Drohung ernst? Vermutlich nicht, doch wir haben uns die bestehenden Regelungen trotzdem mal angeschaut.

Nicht anschnallen im Flugzeug: Droht ein Bußgeld?

+ Wie ist das mit dem Anschnallen im Flugzeug – muss ein Bußgeld gezahlt werden, wenn Anweisungen missachtet werden? (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Im Auto ist der Sachverhalt klar. Erwischt die Polizei eine Person ohne angelegten Gurt, droht ein Bußgeld. Doch im Luftverkehr gelten andere Regeln als auf der Straße. Generell gibt es keine finanzielle Strafe für Fluggäste, die sich nicht anschnallen. Gibt es überhaupt Bußgelder im Flugverkehr? Ja! Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) verfolgt Ordnungswidrigkeiten in der Luft. Bis zu 50.000 Euro bezahlen Verantwortliche, wenn sie zum Beispiel die Mindesthöhe unterschreiten. Sich im Flugzeug nicht anzuschnallen, hat aus Sicht des BAF keine finanziellen Konsequenzen.

Anschnallen im Flugzeug: Welche Konsequenzen gibt es für Gurt-Muffel?

In ihren Beförderungsbedingungen regeln die Airlines, wie sich Passagiere an Bord verhalten müssen. Wir haben uns beispielhaft die der Lufthansa angeschaut, die auch den Flughafen München bedient. Dort ist eine Anschnallpflicht hinterlegt. Wer sich auf seinem Sitzplatz befindet, muss sich anschnallen.

Den Anweisungen der Crew ist Folge zu leisten. Ist Ihr Verhalten an Bord derart, dass von Ihnen eine Gefahr für das Flugzeug oder für Personen oder Gegenstände an Bord ausgeht, dass Sie die Besatzung in der Ausübung ihrer Pflichten beeinträchtigen oder Anweisungen der Besatzung nicht Folge leisten, [...] oder dass Sie anderen Fluggästen oder der Besatzung Unannehmlichkeiten oder Schaden zufügen, so behalten wir uns das Recht vor, die zur Verhinderung dieses Verhaltens notwendigen Maßnahmen bis hin zur Fesselung zu ergreifen. Wir können Ihre Weiterbeförderung verweigern und wegen Ihres Verhaltens an Bord Strafanzeige erstatten.

Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt

Weigern Sie sich also trotz wiederholter Aufforderung, den Gurt anzulegen, beendet die Crew Ihre Weiterreise im schlimmsten Fall.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Anschnallzeichen im Flugzeug: Abschnallen bei Erlöschen?

„Bing”: Die Anschnallzeichen erlöschen. Endlich, denken Sie, und lösen den Gurt. Dabei empfiehlt es sich, im Sitz stets angeschnallt zu bleiben. Denn Turbulenzen treten auch unangekündigt auf. Dann besteht die Gefahr, im Flugzeug umhergeschleudert zu werden. Wollen Sie Verletzungen vermeiden, bleiben Sie besser angegurtet.

Rubriklistenbild: © Silas Stein/dpa