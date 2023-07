Flugzeug hebt mit nur einem Passagier ab – und trotzdem geht Gepäck verloren

Von: Franziska Kaindl

Ein Flugzeug ganz für sich allein – diesen Luxus durfte ein Passagier erst kürzlich mit American Airlines erleben. Alle anderen Passagiere hatten umgebucht oder storniert.

„Wenn du jedes einzelne Ticket deines Fluges kaufst, nur damit du dich nicht mit anderen Passagieren herum scheren musst“ – so betitelte der US-Amerikaner Phil Stringer scherzhaft ein Video auf TikTok. Darin zu sehen: Ein Flug mit American Airlines, bei dem er als einziger Passagier mit an Bord war. Aber wie ist es dazu gekommen?

Flug mit 18 Stunden Verspätung: Alle geben auf – bis auf einen

Siebenmal wurde der Flug von Oklahoma City nach Charlotte verschoben, weil sich die Maschine zuerst gewartet werden musste. Stringer setzte sich deshalb in ein Café am Flughafen und arbeitete den ganzen Tag, um die Zeit totzuschlagen. „Ich dachte, sie würden den Flug einfach streichen, nachdem er immer wieder verschoben wurde, aber das haben sie nicht“, sagte er dem Online-Portal Daily Dot. Er hatte sich auch erkundigt, ob es andere Möglichkeiten für ihn gebe, um nach Charlotte zu kommen, aber jede davon hätte bedeutet, dass er bis zum nächsten Morgen hätte warten müssen. Darum harrte er einfach aus und erschien schließlich um Mitternacht am Gate, bereit zum Boarding. Nur, dass er zu diesem Zeitpunkt völlig allein dort war. Alle anderen Passagiere hatten umgebucht oder storniert.

„Man hat sie (Anm. d. Red.: die Crew) aus dem Hotel geholt, nur um für eine einzige Person einen Flug durchzuführen“, meinte er in seinem Video. Die Crewmitglieder erschienen allerdings gut gelaunt und äußerst hilfsbereit, wie er schnell feststellte. Er durfte sich einen Platz im Flugzeug aussuchen und bekam alles von den Flugbegleitern, was er sich wünschte. Selbst eine Sicherheitseinweisung führten sie für ihn durch – wenn auch mit etwas mehr Humor und Augenzwinkern als üblicherweise. „Sie hatten eine tolle Einstellung. Wir haben während des Fluges viel gelacht und über alle möglichen Dinge geredet. Ich habe sie sogar gefragt, ob sie irgendwelche Spiele an Bord haben“, sagte Stringer laut Daily Dot.

Nur ein Passagier an Bord – und trotzdem verschwindet Gepäck

Auf TikTok stieß sein Video auf riesiges Interesse. Aktuell wurde es knapp 57 Millionen Mal (Stand: 3. Juli) angesehen und über 27.000 Mal kommentiert. Die Nutzer zeigen sich begeistert von dem Gedanken, ein Flugzeug ganz für sich allein zu haben. Eine Person scherzt: „Stell dir vor, du bist der einzige und sie verlieren trotzdem dein Gepäck.“ Und tatsächlich: Stringer antwortet darauf, dass sein Gepäck nach dem Flug nicht auffindbar gewesen sei. „Es hat mich fast eine Stunde gekostet, es in Charlotte zu finden.“ Letztendlich tauchte es aber wieder auf und Stringer war noch in der Nacht zurück in der Heimat.