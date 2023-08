Frau weigert sich, besten Sitzplatz im Flugzeug aufzugeben, damit Kind bei Mutter sitzen kann

Würden Sie den besten Sitzplatz im Flugzeug aufgeben, damit Mutter und Kind zusammensitzen können? Eine Frau tat dies nicht – und erhält dafür viel Unterstützung im Netz.

Im Flugzeug müssen Passagiere oft viel Zeit mit fremden Menschen verbringen – ob sie nun wollen oder nicht. Da ist es selbstverständlich, dass man mit Familie und Freunden zusammensitzen möchte, insbesondere wenn noch junge Kinder dabei sind. Allerdings ist dafür bei immer mehr Airlines eine Gebühr fällig. Wer diese nicht bezahlen will, muss auf die Kulanz der Mitreisenden hoffen und im Flugzeug den Platz tauschen. Aber nicht jeder Passagier ist dafür offen – insbesondere, wenn sie dafür einen guten Sitz aufgeben müssten.

Frau will Sitzplatz nicht mit Kind tauschen: Zustimmung auf TikTok

Eine Frau, die auf TikTok unter dem Namen @lifewithdrsabra angemeldet ist, berichtete in einem Video davon, wie sie sich weigerte, ihren Sitzplatz im Flugzeug mit einem Kind zu tauschen. Sie saß auf dem Platz 1A, der sich gleich in der ersten Reihe befindet und oft Teil der First Class ist. „Würden Sie ihren Sitz aufgeben?“, fragte sie andere Nutzer der Plattform. Ihre Antwort fiel eindeutig aus, wie sie auch in dem Video deutlich macht, welches zeigt, wie sie es sich auf ihrem Sitzplatz bequem macht. „Außerdem haben Sie eine Lösung gefunden, also nein, ich bin kein schlechter Mensch“, fügt sie hinzu. Bei dem Kind habe es sich ihrer Schätzung nach um einen 13-Jährigen gehandelt.

Dem Online-Portal Insider teilte sie mit, dass der Junge schließlich den Platz 2A erhalten habe, der sich gegenüber seiner Familie befand. Der Flugbegleiter, der mit der Tauschanfrage auf sie zugekommen war, hätte ihre Absage ohne Murren akzeptiert. In den Kommentaren erhält sie viel Zustimmung für ihre Beharrlichkeit: „Als ob sich die Familie 1A bucht und das Kind Economy fliegt? Niemals“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere Frau meint: „Als eine Mutter bin ich auf deiner Seite. Wenn Sie zusammensitzen wollten, hätten sie sicherstellen müssen, dass die Sitzplätze beieinander sind.“ Genauso sieht es eine weitere Person: „Bin ich die Wohlfahrt oder was? Genauso im Zug – wer nicht reserviert, muss ganz einfach das nehmen, was noch frei ist.“

Wer Sitzplatz tauschen möchte, sollte nicht den schlechteren Platz anbieten

Unter bestimmten Bedingungen ist aber der ein oder andere bereit, einen Tausch einzugehen, wie sich zeigt: „Ich gebe meinen Sitzplatz nicht auf, es sei denn, es ist ein Upgrade.“ Oft würde aber gerade das nie angeboten werden, obwohl es die Höflichkeit gebietet, wie auch Flugbegleiter finden. Eine Airline-Mitarbeiterin erklärte laut Business Insider, dass ein Tausch kein Downgrade für den Passagier sein sollte, der seinen Sitzplatz aufgibt. „Wenn derjenige einen Fensterplatz hat und Sie versuchen, ihm Ihren Mittelsitz anzudrehen, dann sollten Sie nicht überrascht sein, wenn er nicht tauschen möchte“, erklärt sie.