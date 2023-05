Darf man sich am Frühstücksbuffet im Hotel was zum Mitnehmen einpacken?

Von: Franziska Kaindl

Um im Urlaub Geld zu sparen, packen sich manche Hotelgäste etwas vom Frühstücksbuffet ein. Aber ist das überhaupt erlaubt?

Obst, Brot, Käse, Wurst – das Frühstücksbuffet in großen Hotels lässt vielen Gästen morgens das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die üppige Zurschaustellung von Lebensmitteln verleitet manche Urlauber dazu, sich gleich auch noch einen Snack für später einzupacken. Schließlich wird es niemand merken, wenn ein Apfel fehlt, so die Ansicht. Manche belassen es aber nicht bei einer einzelnen Frucht, sondern stellen sich gleich ein ganzes Lunchpaket zusammen. Weder das eine noch das andere ist aber wirklich erlaubt, wie ein Experte sagt.

Essen vom Frühstücksbuffet – nicht für die Mitnahme gedacht

„Das Mitnehmen von Speisen und Getränken aus dem Frühstücksrestaurant ist nicht gestattet“, so Rechtsanwalt Jürgen Benad vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) laut dem Online-Portal Reisereporter. Die Speisen am Buffet sind nicht zur Mitnahme gedacht, sondern nur zum direkten Verzehr im Hotel. Ob ein Gast aber wirklich darauf angesprochen wird, wenn er sich etwas einsteckt, hängt wohl vom Hotel und der Menge ab. So wird ein Stück Obst für einen Tagesausflug oft akzeptiert – wer sich aber eine ganze Lunchbox zusammenstellt, muss wohl eher mit Gegenwind rechnen, wie das Branchenportal Hogapage von verschiedenen Betreibern erfahren hat.

Es ist verlockend, etwas Essen vom Frühstücksbuffet mitzunehmen – aber nicht unbedingt erlaubt. © Panthermedia/Imago

Um Hotelgäste davon abzuhalten, sich Lebensmittel für später einzupacken, wenden Hotels unterschiedliche Methoden an. Manche platzieren Hinweisschilder neben die Wurst- und Käseplatten, andere setzen Mitarbeiter ein, um gierige Besucher auf frischer Tat zu ertappen und auf den Sachverhalt hinzuweisen, wie das Branchenportal Hogapage vor ein paar Jahren berichtete. Es gibt offenbar aber auch Herbergen, die den „Mundraub“ miteinkalkulieren und die Kosten auf die Übernachtungspreise aufschlagen.

Manche Hotels erlauben die Mitnahme von Essen – am besten immer erkundigen

Informieren Sie sich am besten schon vor der Anreise oder vor Ort, ob in Ihrem Hotel spezielle Regeln bezüglich des Buffets gelten. Bei den All-inclusive-Angeboten von Tui, zum Beispiel in den Robinson Clubs, werden Gästen sogar Verpackungsmaterialien für ein Lunchpaket am Frühstücksbuffet zur Verfügung gestellt, wie Reisereporter berichtet – hier ist die Mitnahme also ausdrücklich erlaubt.

Wenn die Regeln aber nicht so offensichtlich sind, sollten Sie am besten einfach im Hotel nachfragen – so sind Sie auf der sicheren Seite. Übrigens: Auch an Handtüchern, Shampoos und anderen Gegenständen auf dem Hotelzimmer sollten Gäste sich nicht vergreifen. Die Mitnahme zählt als Diebstahl.