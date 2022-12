Upgrades, Mahlzeiten, Sitzordnung: Flugbegleiterin verrät die schlimmsten Forderungen von Passagieren

Von: Franziska Kaindl

Eine Flugbegleiterin berichtet von verschiedenen Anfragen, die sie und ihre Berufsgenossen regelmäßig erhalten – und die sie regelrecht auf die Palme bringen.

„Die Menschen gehen davon aus, dass Flugbegleiter mehr Macht und anscheinend verborgene Talente haben, als tatsächlich der Fall ist – das ist ehrlich gesagt urkomisch“, schreibt eine Flugbegleiterin anonym in einem Gastbeitrag auf dem britischen Online-Portal The Sun. An sich dürfte es nichts Ungewöhnliches sein, dass Passagiere ein paar Wünsche gegenüber der Crew äußern – etwas Zucker im Kaffee, Hilfe beim Gepäck oder eine bequeme Decke zum Beispiel. Allerdings schlagen manche Forderungen offenbar dem Fass den Boden aus – so sieht es zumindest die Stewardess.

Flugbegleiterin warnt: Bloß nicht nach kostenlosem Upgrade fragen

Ein großes No-Go ist es laut der Flugbegleiterin, wenn Passagiere nach einem kostenlosen Upgrade fragen – etwa, weil sie groß sind und die langen Beine in der Economy-Class keinen Platz haben würden. Entweder der Fluggast zahle mehr Geld, um einen Sitz mit Beinfreiheit zu bekommen oder er solle sich darauf einstellen, dass seine „Knie zerquetscht“ werden. „Sie sind nicht die einzige große Person im Flugzeug, und Sie sind nicht der Einzige, der den Flug nicht genießt“, so die Frau. „Aber das bedeutet nicht, dass Sie ein kostenloses Upgrade vor allen anderen erhalten sollten.“

Freie Sitzplätze im Flugzeug entdeckt? Versuchen Sie nicht, ihre Sitznachbarn umzuquartieren

Generell ist die Crew nicht sehr gut darauf zu sprechen, wenn es darum geht, die Sitzordnung zu ändern. Während es bei einer höflichen Nachfrage in der Regel möglich ist, auf einen anderen freien Platz zu wechseln, werden Flugbegleiter keine kompletten Sitzreihen freimachen, um dem Wunsch eines Passagiers nachzukommen. „Wir rücken keine anderen Passagiere um, damit Sie eine Sitzreihe für sich allein haben können“, betont die Flugbegleiterin. „Ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind, die eine solche königliche Behandlung erwarten, aber man müsste schon sehr weit suchen, um eine Flugbegleiterin zu finden, die bereit ist, sie zu gewähren. Das ist nicht der Fall.“

Flugbegleiter sind keine Köche

Fragen wie „Können Sie mir etwas anderes zubereiten?“ sollten sich Passagiere ebenfalls sparen, wie die Flugbegleiterin meint. Diese Bitte würde bei ihr mittlerweile regelrecht „Verachtung“ auslösen. „Wir sind keine ausgebildeten Köche, und selbst wenn wir es wären, könnten wir Ihnen keine neue Mahlzeit zubereiten“, heißt es von ihr. An Bord gäbe es keine Küche und auch keine Zutaten: „Deshalb lautet die Antwort: Nein. Immer nein. Wenn Sie Glück haben, haben wir eine Extra-Packung Chips für Sie.“ Wer beim Essen wählerisch sei, solle daher etwas anderes im Voraus bestellen oder sich selbst etwas mitbringen.

Flugbegleiter sind auch keine Bäcker

Ein Geburtstag steht an und sie wollen diesen auch unterwegs im Flugzeug gebührend feiern? Dann fragen Sie lieber nicht danach, dass die Crew Ihnen die Kerzen auf der Torte anzünden: „Wir sind nicht abgeneigt, Ihnen ein Ständchen zu singen, und wir sind bekannt dafür, dass wir viel Aufhebens darum machen, wenn Passagiere ihren Geburtstag in unserer Gesellschaft verbringen – aber denken Sie daran, worum Sie uns bitten.“ Feuer stelle nämlich ein Sicherheitsrisiko an Bord da.

Davon abgesehen würden manche Fluggäste nicht einmal eine eigene Torte für das Geburtstagskind mitbringen – stattdessen erwarten Sie, dass es Geburtstagskuchen bereits an Bord gibt: „Nur für den Fall, dass wir ein Partygeschäft sind und nicht eine Metallröhre Tausende von Metern in Luft“, meint die Flugbegleiterin.

Privatsphäre der Crew respektieren

Mindestens einmal pro Flug würde es vorkommen, dass ein Fluggast ein Mitglied der Crew nach der Telefonnummer oder der Hotelzimmernummer fragt – „und ich habe noch nie erlebt, dass es funktioniert hat“, so die Flugbegleiterin. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass jemand eine Person anziehend finde, die andere während der Arbeit nach der Nummer fragt. „Also hören Sie auf, uns zu fragen, denn das ist sehr unheimlich.“