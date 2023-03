Umfrage zeigt, wo Passagiere im Flugzeug am liebsten sitzen – „Am Steuer, aber jedes Mal diese Diskussionen“

Von: Anna Heyers

Ganz vorne, nur am Notausgang, in der Mitte oder auf jeden Fall am Fenster: Wo man im Flugzeug am liebsten sitzt, ist eine ganz persönliche Vorliebe.

Für zahlreichen Menschen beginnt der Urlaub schon mit der Reise zum Ferienort, besonders, wenn man dafür in einen Flieger steigt. Für einen Flug mit höchstmöglichem Komfort, spielen nicht nur die Sitzbreite (die man eh nicht beeinflussen kann), sondern auch der eigentliche Sitzplatz eine Rolle. Ganz vorne im Flieger etwa, oder doch lieber in der Mitte oder ganz hinten? Wer besonders groß ist oder lange Beine hat, bevorzugt vielleicht die Plätze am Notausgang. Bei verschiedenen Umfragen kamen jetzt einige Facebook-Nutzer zu Wort.

Fenster, Gang, Mitte – wo würden Sie Ihren Flugplatz reservieren? © Imaginechina-Tuchong/Imago

Wer seinen Wunsch-Sitzplatz nicht bekommen hat, kann einen Tausch anfragen – aber in der richtigen Art und Weise. Zu tauschen ist aber keine Pflicht, auch dann nicht, wenn es Tränen gibt.

Umfrage: Wo sitzen Passagiere im Flugzeug am liebsten – „Am Steuer, aber jedes Mal diese Diskussionen“

In den Kommentaren sind natürlich auch die ein oder anderen Menschen unterwegs, die am besten ganz weit vorne sitzen würden: „Ich sitze ja am liebsten am Steuer. Aber die Diskussion jedes Mal“ oder „Ich sitze gerne neben dem Copiloten.“ Auch gar nicht im, sondern auf dem Flugzeug ist für manchen Menschen eine denkbare Option: „Am liebsten auf dem linken Flügel“ oder „Die beste Aussicht hat man vom Dach aus, also obendrauf setzen.“

Sonst aber auch sehr klar in den Antworten der Facebook-Nutzer zu erkennen: Die meisten Flugreisenden scheinen definitiv den Platz am Ganz zu bevorzugen. Gründe dafür sind zum Beispiel, dass man dort die Beine ausstrecken oder aufstehen kann, ohne den Sitznachbarn aufzuscheuchen. Gleich danach folgt aber schon der Fensterplatz mit seiner „fantastischen Aussicht“ oder der Möglichkeit, hier seinen Kopf zum Schlafen anzulehnen. Den Platz in der Mitte der Sitzreihen nennt kaum jemand.

Wo ist der beste Platz für Sie im Flugzeug?

Gerade für Passagiere, die mit ein paar Herausforderungen zu kämpfen haben, ist es aber nicht mit Gang oder Fensterplatz getan. Vielleicht hilft diesen Menschen folgende Übersicht über die besten Plätze im Flieger:

Passagiere mit Flugangst Sitzplätze in den hintersten Reihen des Fliegers Passagiere mit Reiseübelkeit Sitzplätze über den Tragflächen Passagiere mit langen Beinen Sitzplätze am Notausgang (Vorsicht: möglicherweise viel Verantwortung) Passagiere mit Angst vor Keimen/Ansteckungen Sitzplätze am Fenster Passagiere mit Schlafbedürfnis Sitzplätze am Fenster Passagiere mit kleiner Blase Sitzplätze weiter hinten oder vorne, in Toilettennähe (und bestenfalls am Gang)

Übrigens: Laut dem Portal Express ist der keimfreieste Platz im Flieger der Fensterplatz. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass sich Passagiere, die durch den Ganz laufen, gern an den ihnen nahen Lehnen festhalten.