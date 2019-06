Täglich reisen tausende Menschen mit Flugzeugen um den Globus, aber auch in diesem alltäglichen Transportmittel gibt es noch versteckte Winkel. Wie diesen.

Auf den ersten Blick kann man sich in einem Flugzeug sofort zurechtfinden: Vorne sitzen die Piloten, es gibt die Passagierkabine, die "Bordküche", Toiletten und den Gepäckraum - so weit so gut. Aber es finden sich tatsächlich noch Bereiche, die dem Passagierauge verborgen bleiben.

Hier finden Crewmitglieder auf Flügen Ruhe

Zum Beispiel die "Crew Rest Compartments" - zu deutsch der "Personalruhebereich". Auf Langstreckenflügen müssen die Crew-Mitglieder auch Pausen machen und sich ausruhen können, sobald die Flugdauer die erlaubte Arbeitszeit überschreitet und Übermüdung droht. Dafür gehen sie buchstäblich auf den Dachboden oder in den Keller des Flugzeugs, je nach Modell. In großen Maschinen führt eine Treppe zu versteckten Sitz- und Schlafgelegenheiten. Hier können die Mitarbeiter, die Beine hochlegen und neue Kraft für ihren anstrengenden Job sammeln. Bereiche für die Piloten und Flugbegleiter sind meist voneinander getrennt.

Eng und laut: Ruhebereiche sind nicht immer optimal

An Klaustrophobie darf die Crew allerdings nicht leiden. In den Ruhe-Abteilen kann man meist nur gebückt stehen. Eigentlich sollen die Ruheabteile licht- und schallisolierter als die normale Flugzeugkabine sein, aber die Realität sieht anders aus, wie Markus Wahl, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit, laut dem Nachrichtenportal Focus sagt: "Tiefer Schlaf kommt da nicht zustande. Letztlich hört man doch alles."

In kleineren Flugzeugen kann auch im Bereich der Business-Class ein Teil für die Crew abgetrennt sein. Dies geschieht meist nur durch einen Vorhang. Außerdem gibt es mobile Container, die bei Bedarf in das Flugzeug eingebaut werden.

