Golden Ticket Award: Das ist der beste Freizeitpark der Welt

Und der Preis für den besten Freizeitpark geht an...

Die Golden Ticket Awards küren jährlich die besten Freizeitparks weltweit. Dieses Jahr ging der erste Platz an einen beliebten Freizeitpark in Deutschland.

Und der Preis für den besten Freizeitpark geht an...: In einer internationalen Umfrage von Amusement Today wurden die besten Freizeitparks der Welt gewählt. In 23 Kategorien mussten sich die Spaß-Parks bewähren.

Europa-Park Rust bester Vergnügungspark

In der Hauptkategorie "bester Vergnügungspark" landete der Europa-Park in Rust bereits zum vierten Mal in Folge auf Platz 1. Der deutsche Freizeitpark gewann 2017 bereits bei den "Travellers Choice Awards" von Tripadvisor. Auch hier wurde er zum besten Freizeitpark in Europa gekürt. Weltweit landete er auf Platz drei.

Richtig abgeräumt hat im Ranking auch der Dollywoodpark in Pigeon Forge im US-amerikanischen Tennessee. In vier Kategorien wurde der Freizeitpark mit dem berühmten Vorbild Dolly Parton zum Sieger gekürt: Bestes Essen, freundlichster Park, beste Shows und beste Weihnachtsveranstaltung.

Das sind die besten Freizeitparks der Welt 2017

Bester Vergnügungspark: Europa-Park, Rust, Deutschland

Bester Wasserpark: Schlitterbahn Waterpark Resort, New Braunfels, Texas, USA

Bester Freizeitpark für Kinder: Idlewild & SoakZone, Ligonier, Pennsylvania, USA

Bester Marinepark: SeaWorld Orlando, Orlando, Florida, USA

Bester Seaside Park: Santa Cruz Beach Boardwalk, Santa Cruz, Kalifornien, USA

Beste Holzachterbahn: El Toro at Six Flags Great Adventure, Jackson, New Jersey, USA

Beste Stahlachterbahn: Fury 325, Carowinds, Charlotte, North Carolina, USA

Bester Kinderbereich: Kings Island, Kings Mills, Ohio, USA

Freundlichster Park: Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee, USA

Sauberster Park: Holiday World & Splashin’ Safari, Santa Claus, Indiana, USA

Beste Halloween-Veranstaltung: Halloween Horror Nights at Universal Orlando, Orlando, Florida, USA

Bester Landschaftsbau: Busch Gardens Williamsburg, Williamsburg, Virginia, USA

Beste Weihnachtsveranstaltung: Smoky Mountain Christmas at Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee, USA

Bestes Essen in einem Freizeitpark: Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee, USA

Beste Shows: Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee, USA

Beste Wasserbahn: Valhalla at Blackpool Pleasure Beach, Blackpool, Lancashire, England

Beste Wasserpark-Bahn: Wildebeest at Splashin’ Safari, Santa Claus, Indiana, USA

Beste Horror-Fahrt: Twilight Zone Tower of Terror at Disney’s Hollywood Studios, Orlando, Florida, USA

Beste neue Attraktion 2017: Freizeitpark Mystic Timbers at Kings Island, Kings Mills, Ohio, USA

Beste neue Attraktion 2017: Wasserpark Thunder Rapids at Six Flags Fiesta Texas, San Antonio, Texas, USA

Bestes Karussell: Grand Carousel at Knoebels Amusement Resort, Elysburg, Pennsylvania, USA

Beste Indoor-Achterbahn: Revenge of the Mummy at Universal Studios Orlando, Orlando, Florida, USA

Bestes Funhouse: Noah’s Ark at Kennywood, West Mifflin, Pennsylvania, USA

