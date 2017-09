So haben Sie Stewardessen noch nie gesehen

Molly Choma hat sich durch schlechte Lichtverhältnisse und wilde Turbulenzen gekämpft, um Stewardessen in ihrem natürlichen Umfeld abzulichten.

Früher wie heute träumen kleine Mädchen und erwachsene Frauen von einem Job über den Wolken. Stewardessen umgibt immer noch der Glanz der großen weiten Welt. Dass der Alltag nicht immer so glamourös ist, zeigen diese ungewöhnlichen Bilder.

Das geheime Leben der Stewardessen an Bord

Den echten Alltag des Flugpersonals hat die Fotografin Molly Choma in intimen Bildern eingefangen. Sie hat selbst nach dem College viele Jahre lang bei der Fluggesellschaft Virgin Airlines gearbeitet und kennt das Leben der Flugbegleiterinnen ganz genau.

Als sie erfuhr, dass ihre Airline verkaufte wurde und ab 2019 aufgelöst wird, wuchs ein Wunsch in ihr: Sie wollte unbedingt das Arbeitsleben ihrer Kollegen mit der Kamera festhalten, "bevor sich alles in Nichts auflöst", sagte Choma gegenüber CNN Travel. Sie nannte die Reihe "The secret life of Virgins" (das geheime Leben von Jungfrauen).

Der Vertrauensvorschuss als ehemalige Kollegin hat ihr wohl auch geholfen, diese wunderschönen Bilder und intimen Momente einzufangen.

1. Dunkle Lichtverhältnisse machten das Arbeiten schwer

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 25. Sep 2017 um 12:18 Uhr

2. Für Spaß muss auch im stressigen Arbeitsalltag Zeit sein.

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 24. Sep 2017 um 6:01 Uhr

3. Der ist hart genug. Zum Beispiel, wenn es an die Kloreinigung geht.

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 18. Sep 2017 um 13:22 Uhr

4. Oder Passagiere Sonderwünsche haben.

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 14. Sep 2017 um 23:39 Uhr

5. Pausen sind wichtig für den Seelenfrieden.

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 9. Sep 2017 um 23:16 Uhr

6. Teamwork ist alles.

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 31. Aug 2017 um 18:02 Uhr

7. Das Essen in den luftigen Höhen ist nicht immer leicht zu servieren.

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 31. Aug 2017 um 17:59 Uhr

8. Aber man kann ja einiges weglächeln.

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 28. Aug 2017 um 22:23 Uhr

9. "Haben Sie etwas zum Wegschmeißen?"

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 28. Aug 2017 um 22:30 Uhr

10. Stewardessen müssen immer perfekt aussehen.

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 16. Aug 2017 um 0:55 Uhr

11. Sicherheit geht vor.

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 26. Jul 2017 um 19:05 Uhr

12. Der Ausblick entschädigt für vieles.

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 20. Jul 2017 um 11:53 Uhr

13. "Wie lange muss ich noch wach bleiben?"

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 20. Jul 2017 um 11:52 Uhr

14. So glamourös ist das Leben über den Wolken leider nicht.

Ein Beitrag geteilt von molly choma montie (@mollychoma) am 16. Aug 2017 um 0:20 Uhr

