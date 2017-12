Nobel, nobel: Hier verbringen Flugbegleiter ihre Pausen

Auf langen Flügen brauchen auch die Mitarbeiter einer Airline einmal eine Verschnaufpause - diese genießen sie in schickem Ambiente.

Nur selten geben uns Fluglinien und Flugbegleiter Einblicke in ihre Rückzugsorte an Bord - schließlich sind die Räume nur für sie gedacht und dienen als Erholungsraum für die Crew. Besonders auf Langstreckenflügen ist aber eine Pause für die Belegschaft vorgesehen. Und diese verbringen sie in gar nicht mal so schlechtem Ambiente.

Wo verbringen Flugbegleiter ihre Pausen?

Die Fluggesellschaft Virgin Australia verrät auf ihrem Blog, wo Flugbegleiter ihrer Airline sich zurückziehen können und wie die Erholungspausen eingeteilt werden. In einer Boeing 777-300ER befinden sich zum Beispiel zwei getrennte Ruheorte, die sich direkt über der Business und Economy Class befinden und von beiden Enden des Flugzeugs erreichbar sind.

Die Pausen werden so unter der Belegschaft aufgeteilt, dass immer genügend Mitarbeiter für die Passagiere da sind. Deshalb erhält jeder Flugbegleiter auf einem Flug von Sydney nach Los Angeles vier Stunden Pause und wechselt seine Schicht mit den Kollegen. Diese Auszeit verbringt er in einem von acht Einzelbetten, die mit Decken und weichen Kissen ausgestattet sind. Die Crewmitglieder können sich dafür sogar Pyjamas anziehen.

Anschließend setzen sie sich einen individuellen Alarm, um rechtzeitig wieder in der Kabine zu sein. Vor der Koje hängen sie außerdem ihre Uniform auf, damit die Kollegen wissen, wer gerade wo schläft.

So sieht es in einer Koje aus

Auf einer Boeing 787 Dreamliner, die unter anderem von den American Airlines und United Airlines genutzt wird, haben Flugbegleiter ebenfalls kuschlige Rückzugsorte für sich. Allerdings unterscheiden sich die Kojen von Flugzeugmodell zu Flugzeugmodell.

Hier führt die geheime Treppe zu den Kojen der Belegschaft:

Von Franziska Kaindl