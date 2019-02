Horror: 91 Passagiere auf Kreuzfahrt an Magen-Darm-Virus erkrankt

Zahlreiche Passagiere erkrankten auf einer Kreuzfahrt an einem Magen-Darm-Virus. (Symbolbild)

Seekrankheit kennt man auf einer Kreuzfahrt. Dass aber fast 100 Passagiere an einem Magen-Darm-Virus erkranken, ist eher selten. Was war passiert?

Auf einer Kreuzfahrt der Princess Cruise vom 8. bis 18. Februar 2019 kam es zu einem unschönen Vorfall: Nach und nach erkrankten Passagiere an einem Magen-Darm-Virus. Am Ende litten 91 Kreuzfahrt-Gäste sowie Crew-Mitglieder an Symptomen wie Erbrechen und Durchfall.

Kreuzfahrt mit üblen Folgen: Magen-Darm-Virus greift auf Schiff um sich

Was als zehntägige Traumreise durch die Karibik geplant war, endete für viele Passagiere auf dem Klo: Wie das Portal Outbreak News Today berichtete, erkrankten 91 Personen aus Passagierkreisen sowie der Crew an einem Magen-Darm-Virus.

Princess Cruises habe sofort reagiert, wie es heißt, und verschiedene Maßnahmen ergriffen, darunter auch verstärkte Reinigungsverfahren sowie erhöhter Einsatz von Desinfektionsmitteln. Sie hätten hierbei nach einem Ausbruchsverhütungs- und Reaktionsplan gehandelt, der in derartigen Situationen eingesetzt werden soll.

Zudem seien Stuhlproben von erkrankten Passagieren und Crew-Mitgliedern genommen und in ein Labor geschickt worden, um sie im Hinblick auf den Noro-Virus zu testen. Welche Ergebnisse es hierbei gab, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Ursache des Krankheitsausbruchs muss noch bestimmt werden.

Die Seuchenschutzbehörde bestätigte derweil, dass es bei Princess Cruises zu einem Ausbruch des Magen-Darm-Virus gekommen sei. Die 91 erkrankten Passagiere und Crew-Mitglieder dürften sich indes ihre "Traumreise" anders vorgestellt haben. Ob sie aber eine Entschädigung bekommen werden, ist nicht geklärt: Die Reederei hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

